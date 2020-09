Temptation Island: Serena vuole liberarsi della gelosia di Davide e si avvicina ad Ettore

In questa prima settimana di Temptation Island si è parlato moltissimo della coppia napoletana formata da Serena e Davide. I social, in questi sette giorni, hanno discusso e accusato Davide di una gelosia possessiva deleteria per sé e per la sua compagna. Anche questa volta non è andata benissimo tra i due che sembrano sempre più distanti.

Mentre Davide si isola volontariamente dal gruppo nel villaggio dei fidanzati, Serena decide di approfondire la conoscenza con il single Ettore. La bella napoletana si avvicina sempre di più al ragazzo brindisino, convinta di voler vivere questa esperienza in tutta la sua pienezza. Ma c’è un video, mostrato a Davide che scatena la discordia.

Serena confessa i suoi tradimenti a Davide

Sapevamo già che, raccontato proprio dalla coppia, che Serena ci aveva messo più tempo a dimenticare il suo ex, rispetto a Davide. Ma la giovane napoletana ha rivelato anche un’altra cosa: ha tradito Davide più volte con il suo ex. Ha raccontato Serena: “Quando è venuto a prendersi i panni, le sue cose, io ci sono caduta. Quattro mesi dopo che ci eravamo lasciati. Per me era una cosa fisica, ma era normale. Quando tu lo vedi in quella che è stata la tua cosa, le tue cose, il tuo letto, era normale caderci”.

Al falò delle ragazze viene mostrato un nuovo video a Serena. Ancora una volta Davide parla del suo rapporto con Serena e rivela: “Le ho dato libertà a Serena, ma lei non l’ha saputa gestire”. E ancora: “Non la ritengo all’altezza di parlare, molto spesso la lascio là”.

Serena è cambiata

Ma la giovane napoletana non si scompone, anzi: “Mi faccio una risata, non mi provoca nulla. Ho una certezza: il rapporto di prima non lo voglio più, quindi non chiudo le mie porte ma le spalanco. Io non ho mai perso la mia compostezza. Lui ha un problema, che io volevo affrontare con lui, però ora basta”. Serena, viene avvicinata ancora una volta dal single Ettore.

Il giovane tentatore le fa ammettere di essere incuriosita da lui e Serena sembra sempre più intenzionata a lasciarsi alle spalle la gelosia di Davide. Il fidanzato napoletano si sfoga nel villaggio dei ragazzi: “Io vivo per lei, ma si è dimenticata chi sono io?”. Quanto ancora resisterò prima di chiedere il confronto?