Temptation Island, le lacrime di Speranza: con Alberto è quasi finita

La coppia formata da Speranza e Alberto sembra sull’orlo della crisi. A puntata appena iniziata, lei viene convocata nel pinnettu per nuovi video di Alberto che flirta con la single Nunzia. I due si scambiano tenere effusioni: “Potrei starmene seduta per fatti miei, ma se ti metti qua e c’è spazio, io percepisco che mi posso venire a sedere”. Alberto: “Che vuoi dire?”.

Nunzia: “Perché tu mi fai spazio e io lo percepisco”. Alberto spiega: “Secondo me ci dobbiamo allontanare, perché poi quando usciamo che facciamo? Io, attualmente, ho preso una ragazza che è il carattere di donna che non è per me, proprio l’antidonna”. Parole che fanno cadere nello sconforto Speranza, che guarda incredula in direzione dello schermo.

Le lacrime di Speranza

Durante il falò delle ragazze, Speranza Capasso assiste a quella che sembra la nascita di un flirt tra il suo Alberto e Nunzia. Nel video Alberto non si fa alcuna remora: “È palese che io sto bene con te, me lo si legge negli occhi”. E Nunzia: “Se io vedo il mio uomo che sta bene, mi faccio una domanda, perché secondo te non molla con te?”.

Alberto parla poi del rapporto con la sua ragazza: “Lei dice che possiamo cambiare, ma ci siamo portati così per tanti anni. È tutto troppo evidente. Che cosa si aspetta? Che ci sposiamo e poi ci divorziamo?”. Secondo Alberto, Speranza è una egoista: “Io mi sento sereno, sto vivendo sereno. Un rapporto d’amore dovrebbe essere quella cosa che ti da una marcia in più, deve essere una carica e io questa carica l’ho persa da tempo”.

Il colpo per Speranza è durissimo: “Sta dimostrando l’uomo piccolo che è. Se vuoi che questa storia abbia una fine, tu finiscila. Non venire fino a qua a dire queste cose. Sono sconvolta dagli atteggiamenti, dagli approcci. Sei sempre stato finto e non ho capito niente. Lo conosco abbastanza, non sono scema da non capire che lui non mi vuole”.

Nel finale del video, Speranza vede Alberto e Nunzia alle prese con un sensuale spogliarello, poi lei si avvicina fino a quasi sfiorarsi le labbra. E’ la goccia che fa traboccare il vaso, Speranza commenta: “Sono in luna di miele”. Poi chiede ad Alessia Marcuzzi del tempo prima di chiedere il falò di confronto.