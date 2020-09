Temptation Island: Carlotta e Nello si allontanano sempre di più

Carlotta e Nello sono arrivati sull’isola con la speranza che il giovane si schiarisca le idee per compiere il grande passo per il matrimonio. Nel primo video mostrato a Carlotta, durante il falò delle ragazze, Nello viene ripreso mentre parla con i ragazzi proprio della questione. Spiega il ragazzo romano: “Non per colpa sua, ma per colpa mia. Il matrimonio per me deve essere perfetto, tutto il contesto e tutta la vita”.

Parole che urtano profondamente Carlotta che, aprendosi con Alessia Marcuzzi, cerca di capire cosa non vada: “Cosa manca nella nostra storia? Siamo spenti dall’ultimo anno”. E continua: “Io sono innamorata di Nello e me ne rendo conto, ma io pure se guardo un piatto di patatine, io ci penso a Nello”.

La giovane apre il suo cuore: “Io vedo che lui fa lo psicologo, io penso che Nello non è innamorato. Voglio capire se lui è innamorato, altrimenti che mi sposo a fare? Le mezze misure non mi piacciono, a me piace o bianco o nero, io ti tiro tutti i piatti dietro”.

Carlotta sempre più vicina ad Antonio

Dall’altra parte, al falò degli uomini invece, Nello vede alcuni video in cui Carlotta è particolarmente vicina ad Antonio. I due sono molto vicini: giocano sulla spiaggia, si cercano durante le serate nel villaggio delle ragazze e lei lo va a svegliare di buon mattino nella sua stanza. In particolare un gesto fa scattare la furia di Nello: Antonio mette una fettina d’arancia, come scherzo, tra i seni di Carlotta.

Una volta tornato nel villaggio Nello fatica a calmarsi, tanto che tra lo stupore degli altri ragazzi inizia a fare trazioni per sfogarsi. E’ davvero sul punto di scoppiare, mentre i ragazzi cercano di farlo parlare. Nello appare davvero agitato, ma non chiederà il confronto anticipato: “Io mi conosco, ora vorrei spaccare tutto”. (Continua dopo il video)

Nello e Benedetta

Che Nello e Carlotta siano sempre più lontani appare evidente quando vengono mostrati altri video alla ragazza romana. Nello è particolarmente vicino alla single Benedetta, con lei gioca, ma soprattutto si apre sulla questione matrimonio: man mano si capisce che Nello non si sente pronto per questo passo. Carlotta cerca di rimanere calma: “Io mi vivo tutto, che mi porta a me? E’ lui che deve schiarirsi le idee”.