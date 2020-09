Antonio ha deciso di portare Nadia sull’isola, poiché – data anche la differenza di età di dieci anni – ritiene che Nadia sia troppo immatura per lui. Nella prima puntata aveva stupito la forte differenza di carattere tra i due: taciturno lui, spigliata lei. Antonio era rimasto deluso da alcuni video in cui Nadia si è avvicinata e molto al single Antonio.

Antonio capisce che con Nadia qualcosa si è rotto

In un video mostrato al falò dei ragazzi ad Antonio, il giovane capisce che Nadia non sta bene: “Non sto bene con lui, mi mette l’ansia e non mi lascia vivere. Mi sta dando fastidio, è fastidioso ed è stressante questo suo modo di essere. Io sarò così con tutti, anche con i miei prossimi fidanzati. Prima mi capiva, mi dava carica ora non è più così”.

Ma anche Antonio ha deluso e parecchio Nadia. In un video mostrato alla ragazza durante il falò delle fidanzate, si vede Antonio sparare a zero sulla giovane: “Io le compro tutto: le sigarette, le pago le cene fuori. Ogni tanto dico: vai a farti una passeggiata, ma poi torno a casa e lei è ancora lì a dormire”. E ancora: “Non posso mantenerla, qualche volta mi sono scocciato e l’ho mandata via, ma per pochi giorni”. (Continua dopo il video)

Le lacrime di Nadia

Parole che hanno ferito profondamente la giovane che ha cercato di parlarne con Carlotta. Prima si è difesa dicendo che non è assolutamente vero che lei lo sfrutti, in un secondo momento si è chiusa in un silenzio durato fino alla sera. Antonio ha un po’ sorpreso: il più silenzioso dei fidanzati ha attaccato pesantemente la sua compagna.

Nadia a fine serata si è lasciata andare ad un pianto liberatorio. Nonostante durante il falò abbia dichiarato di essere contenta, in parte, del fatto che Antonio abbia iniziato a parlare dei suoi problemi con gli altri, dall’altro è rimasta delusa. Anche perché non c’era nessun video per lei a fine serata, e non sa cosa stia facendo il suo compagno nel villaggio dei fidanzati.

Quella che sembrava essere una delle coppie più solide rischia di sfaldarsi sotto i colpi dell’isola. Nadia da una parte è felice del fatto che Antonio abbia iniziato a parlare dei problemi di coppia. Dall’altro è furiosa che l’abbia fatto con degli sconosciuti e non con lei.