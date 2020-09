Uomini e Donne, nuove accuse su Sophie: “è andata con il ragazzo della sua migliore amica” (FOTO)

In questo periodo la tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni è finita al centro di alcuni gossip. Sara Croce, ex di Andrea Damante, l’ha accusata di essere uscita con ragazzi fidanzati senza farsi troppi problemi. La Croce ha alluso al fatto che la ragazza sarebbe uscita anche con uno dei suoi ex.

A rincarare la dose in queste ore, però, ci hanno pensato anche alcune fan di Deianira Marzano. Un’altra utente, infatti, ha fatto una segnalazione privata all’influencer in cui ha riportato l’ennesima accusa contro la tronista. Vediamo cosa è successo.

Le accuse contro Sophie di Uomini e Donne

La giovanissima tronista di Uomini e Donne Sophie ha suscitato molto sgomento sul web. Sia per la sua giovane età, sia per il fatto che lavori per Chiara Ferragni e sia abbastanza avvezza a stare al centro dell’attenzione. Ad essere oggetto di discussione, inoltre, c’è anche la sua innegabile bellezza. A tal proposito, sul web si sono diffuse molte segnalazioni sul suo conto, alcune di esse anche molto pesanti.

Nel dettaglio, diverse persone sono rimaste alquanto stupite da come la ragazza millanti rispetto e buone maniere quando, nella sua vita al di fuori delle telecamere, non è affatto così. La ragazza, infatti, pare non si sia fatta scrupoli a frequentare ragazzi, pur sapendo che fossero fidanzati. Una delle ultime segnalazioni è stata riportata da Deianira e, stando a quanto emerso, sembra che la fanciulla sia incline a rubare i ragazzi altrui.

La segnalazione di Deianira Marzano

L’utente in questione ha dichiarato che Sophie, diverso tempo prima di partecipare a Uomini e Donne, abbia frequentato il ragazzo della sua migliore amica. Quest’ultima, per vendicarsi, sarebbe andata a letto con il ragazzo di Sophie. Insomma, un intrigo davvero degno delle migliori soap opere trash della storia della televisione. Ad ogni modo, il tutto sarebbe avvenuto diversi anni fa, quando la ragazza era ancora più giovane.

La Marzano, però, ci ha tenuto a chiarire che, almeno per il momento, non ci sono prove certe di quanto accaduto. Potrebbe anche avere un senso l’idea che in molte siano gelose e invidiosi di Sophie al punto di fare tutto il possibile per infangarla e screditarla agli occhi del pubblico. Intanto, la ragazza è impotente in quanto, essendo una tronista del talk show pomeridiano, non ha la possibilità di replicare.