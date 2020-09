Temptation Island anticipazioni terza puntata: nuova coppia e nuovo falò (VIDEO)

Ieri, mercoledì 23 settembre, si è conclusa la seconda puntata di Temptation Island, andiamo a vedere quali sono le anticipazioni della terza. Il 30 settembre andrà in onda un nuovo appuntamento con il reality show incentrato sulle tentazioni e i colpi di scena non mancheranno.

In tale puntata vedremo che Gemmaro chiederà ad Anna un nuovo falò, in quanto pentito di quanto accaduto durante il precedente. Una nuova coppia, inoltre, entrerà a far parte del gioco. Le quattro coppie in gara arriveranno al giro di boa e cominceranno a trarre conclusioni importanti.

Anticipazioni terza puntata: il nuovo falò tra Anna e Gennaro

Le anticipazioni relative alla terza puntata di Temptation Island rivelano che i telespettatori scopriranno cosa è accaduto tra Anna e Gennaro. La coppia ha ultimato la seconda messa in onda con un aspro litigio avvenuto durante il falò di confronto. In tale occasione, i due se ne sono dette di tutti i colori, ma il più aggressivo verbalmente è stato certamente il ragazzo. Molti utenti del web, infatti, hanno pesantemente criticato il suo modo di fare nei confronti della fidanzata. Ad ogni modo, dopo la lite, il protagonista si è detto pentito ed ha richiesto di poter rivedere Anna.

Nella prossima puntata, dunque, vedremo se la ragazza avrà accettato di confrontarsi nuovamente con il napoletano, il quale sembra intenzionato a chiederle scusa e a fare pace. Questo, però, non sarà l’unico colpo di scena a cui assisteremo. Alessia Marcuzzi, infatti, si preparerà ad accogliere una nuova coppia, la quale sostituirà Sofia e Amedeo, che hanno lasciato il reality show davvero troppo presto.

Nuova coppia sbarca a Temptation Island

I nuovi arrivati, che sbarcheranno nella terza puntata di Temptation Island, si chiamano Francesca e Salvatore. Per conoscere meglio i due protagonisti e le motivazioni che li hanno spinti a prendere parte al reality show dovremo attendere la prossima puntata. Per il momento, l’unico spoiler sulla coppia è che i due si son fatti delle raccomandazioni prima di separarsi e raggiungere i rispettivi villaggi.

In merito alle coppie ancora in gioco, vedremo che Serena sarà sempre più spiazzata dalle dichiarazioni di Davide e dalla sua possessività, per questo si avvicinerà sempre di più al tentatore. Speranza, invece, sarà sull’orlo di una crisi in quanto Alberto si sta comportando quasi come se lei non ci fosse. Momenti intensi anche per Carlotta, Nello, Nadia e Antonio. (Clicca qui per il video)