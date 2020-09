Oroscopo 25 settembre 2020: novità in arrivo per Vergine e Scorpione

L’Oroscopo del 25 settembre esorta alcuni segni a prepararsi, in quanto sono in arrivo delle belle novità. Acquario e Pesci animeranno un rapporto

Previsioni 25 settembre da Ariete a Vergine

Ariete. Momento molto importante per chi svolge lavori o attività in cui è necessaria la precisione. Oggi vi sentite particolarmente inclini e dediti a portare a termine i vostri impegni. In campo sentimentale, invece, potrebbe esserci qualche discussione con il partner, specie per i più giovani.

Toro. L’Oroscopo del 25 settembre vi annuncia che questa sarà una giornata molto interessante per le emozioni. Se siete vincolati ad un rapporto lungo e monotono, potreste sentire un forte bisogno di provare nuove emozioni. Prima di compiere gesti affrettati, però, valutate bene la situazione.

Gemelli. I nati sotto questo segno stanno attraversando un momento di vera rinascita in amore. State riscoprendo una grande autostima e questo vi favorirà moltissimo nei rapporti con l’altro sesso. Nel lavoro dovete essere pazienti, tra un po’ di tempo ci saranno delle interessanti novità.

Cancro. La giornata si prospetta un po’ agitata. Avete troppi pensieri nella testa, pertanto, è il caso di distrarre un po’ la vostra mente. Le preoccupazioni potrebbero compromettere anche i rapporti di coppia. Per questo motivo, se volete evitare discussioni, cercate di rilassarvi di più.

Leone. Questo è un momento molto importante per i nati sotto questo segno. State affrontando un grande cambiamento nella vostra vita e questo vi sta facendo spendere denaro ed energie. Ad ogni modo, se è ciò che desideravate da tempo, non potrete che sentirvi appagati per i traguardi raggiunti.

Vergine. L’Oroscopo del 25 settembre vi esorta all’azione. Questo è un momento molto positivo, sia in campo sentimentale sia lavorativo. Cimentatevi in nuove esperienze e non lasciatevi pervadere dai dubbi e dalle insicurezze. Siate audaci e evitate di chiudervi in casa in quanto sono favoriti i nuovi incontri.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. I veri cambiamenti potranno verificarsi solo tra qualche mese. Sia in amore sia nel lavoro dovrete fare i conti con qualcuno che vi farà perdere le staffe. Specie nel secondo ambito, evitate di esplodere o potreste dare luogo a discussioni pesanti e sterili che saranno controproducenti.

Scorpione. Periodo di chiarimenti per molti nati sotto questo segno. Apritevi a nuovi orizzonti. Se nel rapporto di coppia c’è qualcosa che vi turba non esitate a parlarne o a prendere delle distanze. Nel lavoro sono in arrivo delle novità, tenete gli occhi ben aperti nelle prossime settimane.

Sagittario. Se siete single questo è il momento giusto per cimentarvi in nuove conoscenze. Siete loquaci ed intraprendenti e questo vi favorirà molto anche sul lavoro o nello studio. Oggi sarete dotati di un gran carisma, pertanto, se volete ottenere qualcosa, forse è il caso di agire.

Capricorno. Momento molto positivo per i nati sotto questo segno. L’Oroscopo del 25 settembre vi annuncia che si prospetta una giornata all’insegna della calma e delle emozioni. Nel lavoro sono favoriti coloro i quali svolgono lavori a contatto con il pubblico. Nel privato, invece, siete desiderosi di provare nuove emozioni.

Acquario. Dopo qualche piccola battuta d’arresto in campo lavorativo, a partire dai prossimi giorni potrete ripartire alla grande. Stanno tornando a smuoversi delle situazioni, pertanto, non dovete fare altro che farvi trovare pronti. In amore non c’è nulla che vi turba, ma inventate qualcosa per rendere più vivace un rapporto duraturo.

Pesci. In questo periodo sono molto favoriti coloro i quali hanno fondato la loro vita sulla creatività. Vi sentite pieni di spirito d’iniziativa e propositivi. Questo vi aiuterà molto sia nei rapporti di coppia sia lavorativi. Insomma, stare attorno a voi in questi giorni sarà un vero spasso.