La prima puntata della nuova edizione avrà convinto i telespettatori a continuare a seguire il programma? Ecco i dati d’ascolto della seconda puntata

Temptation Island: gli ascolti della seconda puntata

Alessia Marcuzzi ha dato inizio ad un nuovo viaggio nei sentimenti che è iniziato mercoledì scorso in prima serata su Canale 5. La prima puntata di Temptation Island è stata ricca di colpi di scena fino ad arrivare al primo falò di confronto dell’edizione. Ma il programma, completamente nip quest’anno per scelta della conduttrice e Maria De Filippi, avrà convinto i telespettatori?

La prima puntata aveva appassionato 2.958.000 telespettatori con uno share del 18.78%. Questa volta, per la seconda puntata di mercoledì 23 settembre, ci sono stati 3.036.000 telespettatori con uno share pari al 17.85%. Insomma, pare che il pubblico si sia appassionato alle nuove coppie e non abbia abbandonato il programma.

Tuttavia, i dati sono inferiori a quelli relativi all’edizione con Filippo Bisciglia andata in onda a luglio. Inoltre, Temptation Island ha perso la sfida con Ulisse – Il piacere della scoperta che ha dedicato una puntata a Raffaello Sanzio e ha ottenuto 3.247.000 telespettatori con uno share del 15.53%.

La seconda puntata

Nella seconda puntata di Temptation Island abbiamo visto Anna e Gennaro arrivare ad un punto di svolta. La coppia dal primo momento che è entrata nel villaggio ha iniziato a parlare molto male della relazione e il discorso si è spostato subito sui soldi. Quando Anna ha continuato a parlare male della famiglia del suo fidanzato, lui ha deciso di chiedere il falò di confronto ma lei non si è presentata. A quel punto lui voleva andarsene ma ha accettato di vederla prima di andare via.

Il confronto non è servito a nulla e la stessa Alessia Marcuzzi non riusciva a capire come mai il loro punto di vista fosse così opposto. Ma Gennaro, dopo qualche giorno, ha deciso di chiedere un falò di confronto straordinario che vedremo nella terza puntata. Nel frattempo Davide continua ad essere bersagliato dai social per le sue affermazioni. Lui considera sua Serena, lei non può mettersi i pantaloncini, non può andare in palestra, non è degna di parlare con lui.

Speranza continua ad essere totalmente delusa da Alberto, il quale sembra convinto a lasciarla. Problemi anche per la coppia formata da Nadia e Antonio. Nello ha avuto la prima reazione di gelosia nei confronti di Carlotta. Tuttavia, nella terza puntata entrerà nel programma una nuova coppia. Curiosi?