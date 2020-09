Il Paradiso delle signore trama 28 settembre: Marta e Vittorio cercano la madre biologica di Anna

Lunedì 28 settembre al Paradiso delle signore vedremo che Marta e Vittorio saranno sempre più propensi a fare di tutto per ottenere l’affidamento di Anna. Per farlo, però, scopriranno che dovranno mettersi in contatto con la madre biologica della piccola.

Marcello e Salvatore, invece, si troveranno a fare i conti con un problema finanziario all’interno della caffetteria. Umberto, invece, terrà informati i suoi parenti delle ricerche che sta portando avanti a New York allo scopo di trovare Adelaide.

Spoiler 28 settembre: Umberto contatta Riccardo

La trama della puntata del 28 settembre del Paradiso delle signore comincerà con Federico che continuerà ad essere arrabbiato con suo padre per la relazione clandestina con Clelia. Il giovane, però, comincerà a nutrire dei sospetti anche verso sua madre, in quanto non riesce a capire come faccia la donna ad accettare tutto questo. Il giovane Cattaneo, inoltre, si innervosirà anche con Roberta in quanto crederà che la Venere sia sempre stata a conoscenza della relazione tra il ragioniere e la capocommessa.

A Villa Giarnieri, intanto, arriveranno notizie da parte di Umberto. Il commendatore sarà arrivato a New York e sarà alla ricerca di Adelaide. Riccardo verrà informato di tutti gli ultimi spostamenti del padre. Ludovica, invece, sarà entusiasta di capire a che punto sia il suo abito da sposa. Agnese e Gabriella ci stanno lavorando duramente, pertanto, la fanciulla si aspetterà che sia pronto quanto prima.

La decisione di Marta e Vittorio al Paradiso delle signore

Nel frattempo, vedremo che Maria verrà assunta al Paradiso delle signore nella puntata del 28 settembre. In sartoria, ormai, non si potrà più fare a meno della Puglisi. Su di un altro versante, invece, Marcello e Salvatore si troveranno a fare i conti con alcune difficoltà economiche riscontrate in caffetteria. I guadagni, purtroppo, non saranno quelli sperati. A tal proposito, Armando proporrà ai due protagonisti di acquistare delle biciclette in modo da formare una squadra di ciclisti.

Marta e Vittorio, dal canto loro, non si daranno per vinti dinanzi il primo intoppo sull’adozione della piccola Anna. Per tale motivo, verranno informati che l’unico modo per riuscire ad ottenere il loro obiettivo è quello di mettersi in contatto con la madre biologica di Anna. Nella puntata di lunedì, infatti, vedremo che i due coniugi si metteranno sulle tracce della donna misteriosa. La loro preoccupazione, ovviamente, sarà che una volta trovata la donna potrebbero sorgere ulteriori problemi.