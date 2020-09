Gemma Galgani dopo il lifting: “Ora vuole rifare il seno!”

View this post on Instagram

«A Gemma non basta il lifting: vuole rifare anche il seno!». Non ha dubbi Tina Cipollari, storica opinionista di "Uomini e donne". D'altra parte la Galgani, che si diceva contraria al bisturi, si è presentata nello show di Maria De Filippi fresca di ritocchino al viso. Avrà davvero intenzione di andare avanti sulla strada della chirurgia estetica? «Una volta che si comincia, si entra in un tunnel», avverte il chirurgo Giacomo Urtis. «Otto volte su dieci chi si fa ritoccare poi ritorna per un secondo intervento». E Gemma? «E' probabile che si faccia prendere la mano«, sostiene Urtis, «perché avrà bisogno di un "mantenimento" per il lifting». Tutti i dettagli in edicola sul settimanale Nuovo! . . #settimanalenuovo #uominiedonne #ued #tinacipollari #gemmagalgani #lifting #surgery #ritocchino #plasticsurgery #mariadefilippi #canale5 #mediaset #giacomourtis #addicted #profezia @giacomourtis @tinacipollarioriginal @gemma.galgani @uominiedonne