Al Bano Carrisi torna in televisione: nuovo ruolo di giudice a The Voice Senior

Su Rai Uno va in onda The Voice Senior

Inizia a prender forma The Voice Senior, il talent show tornerà sul piccolo schermo con una versione del tutto rivisitata. Infatti, dalla versione originale che andava in onda sulla seconda rete è stato trasformato in un’edizione dedicata solo agli over 60, inoltre verrà trasmessa in prima serata su Rai Uno.

Alla guida del programma ci sarà Antonella Clerici è partirà nel mese di novembre, tranne imprevisti dell’ultimo minuto. Quindi, dopo il debutto con E’ sempre mezzogiorno per lunedì 8 settembre, la madre di Maelle tornerà a condurre una trasmissione in prime time. Tra i vari giudici che daranno il loro giudizio ai concorrenti c’è Al Bano. In una recente intervista rilasciata a Sogno, il cantautore di Cellino San Marco ha fatto l’annuncio ufficiale.

Al Bano giudice di The Voice Senior

Ebbene sì, dopo essere stato giudice a The Voice of Italy su Rai Due e ospite insieme a Romina Power al Serale di Amici 19, ora Al Bano è pronto a tornare sul piccolo schermo. Il cantautore salentino sarà nella giuria di The Voice Senior, in onda da novembre su Rai Uno e guidato da Antonella Clerici.

Ma i progetti del cantante di Cellino San Marco non sono terminati qui. Infatti, pare che il 77enne a febbraio parteciperà alla 71esima edizione del Festival di Sanremo. Stavolta no come ospite, ma come concorrente in gara, di conseguenza dovrà preparare un brano inedito. L’anno scorso, invece, l’artista aveva calcato il palco del Teatro Ariston insieme all’ex moglie con ‘Raccogli l’attimo’, canzone non in gara.

Al Bano non sposa Loredana Lecciso: la conferma a I Lunatici

Per quanto riguarda la vita privata, Al Bano di recente ha fatto dei chiarimenti. Intervenuto telefonicamente al programma radiofonico I Lunatici su Rai Radio 2, il cantautore di Cellino San Marco ha detto che non sposerà la storica compagna Loredana Lecciso.

Giorni prima il magazine Nuovo di Riccardo Signoretti aveva annunciato le nozze e addirittura la benedizione di Romina Power. Notizia non veritiera visto le precisazioni del 77enne. Quest’ultimo e l’ex soubrette salentina stanno bene così, si amano e non c’è bisogno di una carta scritta che lo attesti. Inoltre ha parlato anche della pensione che percepisce mensilmente scatenando ulteriori polemiche sul web.