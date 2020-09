GF VIP, Elisabetta Gregoraci fa confessioni su Briatore: “Manco l’aperitivo con l’amica potevo fare” (VIDEO)

In questi giorni di permanenza all’interno della casa del GF VIP, Elisabetta Gregoraci si sta molto aprendo con i suoi coinquilini. Nel corso di una chiacchierata con Matilde Brandi e Stefania Orlando ha raccontato degli aneddoti sul suo matrimonio con Briatore e sulla morte di sua madre davvero molto interessanti.

La donna ha ammesso che, anche se ha sempre condotto una vita agiata grazie a Flavio, in realtà ha avuto molte mancanze. Essere accanto ad un uomo così potente e influente non è una cosa propriamente semplice. Inoltre, ha anche svelato un aneddoto su sua madre che ha commosso tutti.

Lo sfogo di Elisabetta su Briatore

Elisabetta Gregoraci si è aperta con alcune coinquiline del GF VIP. In primo luogo ha parlato della sua vita con Flavio Briatore. A tal proposito ha spiegato di essere molto grata a lui per alcune esperienze vissute. Insieme, infatti, hanno girato il mondo, hanno partecipato a moltissimi eventi importanti, ha avuto modo di conoscere personaggi davvero famosi. D’altro canto, però, si è vista privare anche di moltissime libertà. I due si sono conosciuti quando lei era poco più di una ragazzina, dato che aveva 24 anni.

Nel giro di poco si sono sposati e lei si è trovata a dover ricoprire un ruolo. Per seguirlo, infatti, la Gregoraci ha dovuto rinunciare a tante cose. Anche un semplice aperitivo con un’amica era una cosa impossibile da fare. Essere la moglie di un personaggio pubblico così in voga le ha imposto di chiudersi e di evitare di diventare il bersaglio di paparazzi e nemici del suo uomo.

La Gregoraci svela un trauma al GF VIP

Quando si sono lasciati, poi, Elisabetta Gregoraci ha detto di essere quasi rinata. La donna ha ammesso di aver cominciato a fare delle piccole cose che prima non poteva assolutamente concedersi. Ha cominciato ad uscire e a vivere qualche piccolo momento di spensieratezza. Anche la voglia di partecipare al GF VIP è nata dal bisogno di vivere dei momenti di leggerezza, dato che nella sua vita ne ha avuti davvero pochi.

Successivamente ha asserito che, probabilmente, il suo comportamento estremamente responsabile è scaturito dalla morte di sua madre. La donna si ammalò quando la showgirl aveva 12 anni. Da quel momento in poi è cominciato un vero calvario. In quel periodo, la piccola Elisabetta subì anche un trauma in quanto uno dei dottori le disse esplicitamente che entro un mese sua madre sarebbe morta. (Clicca qui per il video)