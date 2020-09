Elettra Lamborghini si reca in farmacia senza mutande: il racconto imbarazzante della cantante (FOTO)

Elettra Lamborghini pronta per il matrimonio con Afrojack

Ebbene sì, manca pochissimo al grande giorno per Elettra Lamborghini e il fidanzato Afrojack. Infatti i due molto presto convoleranno a nozze sul Lago di Como a Villa del Balbiano, mentre l’orario della cerimonia ad oggi è ancora top secret. Giorni fa la ricca ereditiera aveva spaventato i suoi follower dichiarando a quest’ultimi di avere dei forti dolori ai reni.

Per fortuna si è ripresa e a futura sposina ha deciso di tagliarsi i capelli scegliendo anche i fiori. Tuttavia, a causa dei problemi di salute elencati prima, l’ex giudice di The Voice of Italy si è vista costretta a correre in farmacia in piena notte, dimenticandosi le mutandine. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduta alla ragazza.

La ricca ereditiera in farmacia senza slip: il suo racconto su IG

Di recente Elettra Lamborghini si è recata nella villa sul Lago di Como dove si terrà il ricevimento per far un ultimo sopralluogo. Purtroppo la ricca ereditiera ha scelto una giornata uggiosa per occuparsi degli allestimenti floreali. Forse per il forte freddo oppure per l’ansia dovuta alle nozze, la cantante emiliana si è svegliata nel cuore della notte in preda al panico.

La ragazza è stata rassicurata dal wedding planner Enzo Miccio, tuttavia è entrata nel pallone recandosi immediatamente in farmacia. La Lamborghini, però, come lei stessa ha raccontato attraverso delle Stories su Instagram, si è dimenticata di mettersi le mutandine. Un piccolo incidente piccante che ha fatto sorridere molto i suoi numerosi seguaci, oltre sei milioni.

Elettra Lamborghini e i problemi di salute prima del suo matrimonio col Dj olandese

Secondo quanto raccontato da Elettra Lamborghini nelle sue Stories su Instagram, gli imprevisti su questo imminente matrimonio da favola non sono pochi. Di recente, infatti, la ricca ereditiera è stata colpita da degli atroci dolori renali, successivamente la caduta dalle scale del suo promesso sposo, ovvero il Dj olandese Afrojack.

Qualche giorno fa i fan della cantante emiliana hanno avuto modo di vederla sul piccolo schermo, precisamente su TV8 nel nuovo programma musicale di Enrico Papi. Ecco il post di Elettra con in mano dei meravigliosi fiori in mano che ha ottenuto migliaia di cuoricini rossi e tanti commenti d’apprezzamento: