Adriana Volpe e il marito Roberto Parli litigano in strada davanti alla figlia (FOTO)

Adriana Volpe e Roberto parli litigano in strada a Milano

Sembra proprio che tra Adriana Volpe e il marito Roberto Parli ci sia un clima di forte tensione. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 e la sua dolce metà, infatti, di recente sono stati paparazzati a Milano, in occasione del primo giorno di scuola della loro figlia Gisele.

L’uomo è arrivato da Montecarlo, dove abita durante la settimana per questioni professionali, ma l’incontro con la conduttrice di Ogni Mattina è stato caratterizzato da una forte discussione. Infatti, i fotografi del magazine Chi hanno realizzato degli scatti che mostra la coppia mentre ha una lite in mezzo alla strada. Per caso i due coniugi non hanno ancora superato alcune divergenze nate con la partecipazione della professionista al reality show condotto da Alfonso Signorini?

Problemi di coppia per l’ex gieffina e l’imprenditore svizzero

Mesi fa, infatti, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4 Adriana Volpe ha avuto degli atteggiamenti equivoci col modello veronese Andrea Denver. Degli abbracci e degli sguardi che avevano dato parecchio infastidito al marito Roberto Parli. Infatti, subito dopo l’uscita dalla casa di Cinecittà per la morte del suocero, sul web era scoppiato il gossip di una presunta crisi matrimoniale.

A distanza di mesi, pare che la conduttrice di Ogni Mattina e il padre di sua figlia Gisele ci siano dei problemi di coppia. Dalle foto pubblicate sulla nota rivista diretta da Alfonso Signorini, la ragazzina ha assistito alla lite in strada, per poi entrare a scuola insieme al genitore. (Continua dopo la foto)

Ascolti deludenti per Ogni Mattina

Cosa starà accadendo ad Adriana Volpe e Roberto Parli? È stata la stessa ex conduttrice di Mezzogiorno In Famiglia e I Fatti Vostri ad ammettere che la sua decisione di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 4 ha fatto emergere dei problemi al suo matrimonio. Delle circostanze che hanno scosso gli equilibri della sua relazione sentimentale con l’imprenditore svizzero.

Nel frattempo, dal punto di vista professionale le cose per l’ex gieffina non sono del tutto soddisfacenti. Infatti, i dati Auditel del programma Ogni Mattina continuano a rimanere particolarmente bassi, tanto da ipotizzare una possibile chiusura anticipata del format di Tv8 in onda dallo scorso giugno.