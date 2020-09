Lorella Cuccarini massacrata al GF Vip 5: “Da showgirl non puoi dire certe cose sui gay”

Francesco Oppini contro Lorella Cuccarini

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è partita un paio di settimane fa e grazie alla diretta su Mediaset Extra, canale 34 del digitale terrestre, il pubblico ha modo di vedere in modo integrale le avventure dei gieffini. Ad esempio, giovedì 24 settembre 2020 Tommaso Zorzi e Patrizia De Blanck intonavano delle canzoni mentre erano sdraiati sul divano.

Invece Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, insieme ad altri protagonisti del reality show si è messo a parlare della sua precedente esperienza a La Fattoria fatta nel 2004. In più hanno menzionato alcuni personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo tra cui Lorella Cuccarini. Sull’ex conduttrice de La vita in diretta, il ragazzo ha affermato: “Non è simpatica per niente. Per niente”. Ma andiamo a vedere cos’altro è accaduto nel programma targato Endemol Shine Italy.

Tommaso Zorzi stronca Lorella Cuccarini

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, il concorrente Francesco Oppini ha detto chiaramente che Lorella Cuccarini non è di certo simpatica. Mentre Tommaso Zorzi, che non sopporta Franceska Pepe, ha aggiunto altro sulla professionista romana. “Da showgirl non puoi dire certe cose sui gay, dato che sei un’icona. Non conosco un gay che non si metta a ballare quando c’è La notte vola. E’ anche grazie a loro se hai fatto qualcosa in più”, ha asserito il noto influencer.

Quest’ultimo, insieme a Stefania Orlando e Matilde Brandi hanno affrontato degli argomenti molto importanti: le adozioni gay e famiglie arcobaleno. I tre hanno sottolineato come nel nostro Paese sia ancora molto difficile affrontare certe tematiche, ricordando gli interventi della Cuccarini che a molti non sono piaciuti.

Tommaso Zorzi parla di Mauro Coruzzi

Sempre nella giornata di giovedì 24 settembre 2020, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi dopo aver menzionato Lorella Cuccarini ha parlato anche di Mauro Coruzzi. Per coloro che non lo sanno, quest’ultimo è conosciuto anche come Platinette.

L’ex saggio di Italia Sì di Marco Liorni ha più volte ribadito di essere contrario alle nozze tra gay, adozioni e altre tematiche del genere. “Non c’è una persona gay che conosco che si sente rappresentato da Mauro Coruzzi”, ha confessato il noto influencer. Nella prossima puntata del GF Vip 5, Alfonso Signorini affronterà l’argomento? E soprattutto, i diretti interessati replicheranno alle critiche?