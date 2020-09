Uomini e Donne, nella puntata di oggi: Jessica cotta, Davide tra due fuochi

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, quella del 25 settembre, assisteremo alla parte conclusiva della registrazione effettuata l’11 settembre. Fino a questo momento si è parlato principalmente di Gianluca, per quanto riguarda il trono classico, e di Gemma, Armando, Nicola, Valentina e altri, per il trono over.

Adesso, dunque, sarà il momento di parlare degli altri tronisti di questa edizione e i colpi di scena non mancheranno. Jessica è parecchio in sintonia con Davide. Sophie ha eliminato quasi tutti i suoi corteggiatori, mentre Davide sta conoscendo sia Selene sia Beatrice.

Nella puntata di oggi: il trono di Jessica e Sophie

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che si approfondirà il percorso di Jessica. La ragazza si è sempre contraddistinta per il suo essere senza peli sulla lingua, cosa che l’ha portata anche a diversi conflitti. Nel bene o nel male, quindi, dice sempre quello che pensa ed è proprio ciò che ha fatto con Davide. I due hanno fatto un’esterna dopo la precedente puntata e sono stati molto bene. Una volta tornata la linea allo studio, infatti, in molti commenteranno la loro palese intesa.

Questo, però, farà sorgere anche qualche sospetto, in quanto i due sembreranno essersi già scelti in cuor loro. Difficilmente capita di assistere ad un trono la cui scelta risulta palese sin dal primo momento. Per quanto riguarda Sophie, invece, la ragazza ha eliminato quasi tutti i suoi corteggiatori nella precedente puntata, compreso Facundo. Questo, dunque, implica necessariamente il fatto che scenderanno nuovi spasimanti per lei.

Caos a Uomini e Donne: altro triangolo

Il trono classico e quello over continueranno a mescolarsi e questo sta accadendo non solo per il tronista Gianluca, ma anche per Davide. Quest’ultimo, infatti, sta conoscendo sia Beatrice sia Selene. Con quest’ultima, però, nasceranno dei diverbi. Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda giovedì, la ragazza è stata invitata a ballare da Nicola Vivarelli, il quale sembra essere interessato a lei.

La fanciulla, in un primo momento, è rimasta molto titubante dinanzi le avances, ma in seguito vedremo che cambierà idea. La sua presa di posizione farà infuriare molti dei presenti, i quali cominceranno a prenderla di mira fino a spingerla ad alzarsi e ad andare via. Davide, intanto, non saprà che fare. Il giovane sta conoscendo sia Selene sia Beatrice, ma sembrerà trovarsi un po’ meglio con la seconda.