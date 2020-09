Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 25 settembre: Jessica vicina alla scelta, Selene scappa via

Quinto ed ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Si chiude una nuova settimana, infatti oggi pomeriggio alle 14.45 su Canale 5 il pubblico avrà modo di vedere l’ultimo appuntamento. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma?

Ancora una volta possiamo darvi alcune anticipazioni grazie al blog Il Vicolo delle News, sempre informato sullo storico programma Mediaset. Gli spoiler rivelano che la tronista Jessica sarà sempre più presa del corteggiatore Davide, ovvero colui che Tina Cipollari ha definito la sosia italiana di Can Yaman. Ma non è finita qui, infatti Selene si allontanerà dallo studio dopo aver ricevuto delle critiche. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro accadrà nella puntata odierna.

La tronista Jessica Antonini cotta del corteggiatore Davide

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, fornite da Il Vicolo delle News, svelano che la padronavdincasa Maria De si occuperà della tronista Jessica Antonini. Quest’ultima prima della registrazione ha realizzato una nuova esterna con Davide, ragazzo di cui sembra essersi presa una cotta.

I due protagonisti del Trono classico durante l’uscita sono stati bene, dimostrando che tra loro c’è molta sintonia. A quanto pare trea la tronista e il corteggiatore sta nascendo qualcosa di serio. Durante la puntata odierna i due danzeranno anche insieme. Per caso sarà blii la scelta? Stando agli spoiler, nei prossimi appuntamenti la giovane sveglierà lui.

Uomini e Donne: Selene lascia lo studio dopo una serie di critiche

Gli spoiler dell’appuntamento di oggi pomeriggio, rivelano anche che ci sarà un ennesima discussione nello studio di Uomini e Donne. In poche parole la corteggiatrice del tronista Davide Donadei, ovvero Selene, avrebbe un certo interesse nei confronti di Nicola Vivarelli, ex di Gemma Galgani e il 26enne avrebbe ricambiato. Tutto questo non piacerà a qualcuno del parterre e quindi partirà una lunga discussione in studio.

Lei verrà criticata aspramente e Sirius verrà messo sotto accusa perché ad un tratto, dopo una 70enne gli piacciono le donne che hanno la sua stessa età. C’è da sottolineare che Selene è giovanissima, vinfatti a 19 anni. Alla fine quest’ultima uscirà dallo studio di U&D perché non riuscirà a reggere più le critiche.