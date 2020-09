Uomini e Donne, Davide dice una frase gravissima sottovoce credendo di non essere sentito: “Butta lu sangu” (FOTO)

Caos a Uomini e Donne, il tronista Davide è finito al centro di una vera e propria bufera a causa di un video che sta circolando sul web. Amedeo Venza ha pubblicato tra le sue Instagram Stories una clip in cui il ragazzo pare abbia pronunciato una frase gravissima sottovoce.

Molto probabilmente, il protagonista credeva di non essere ascoltato, ma così non è stato. Analizzando con attenzione il filmato, si percepisce in modo alquanto esplicito l’esclamazione dialettale pronunciata dal giovane. Il fatto che tale frase fosse riferita ad una donna, poi, risulta ancora più grave.

La frase gravissima di Davide

Il tronista di Uomini e Donne, Davide, è al centro di grosse polemiche. Alcuni utenti hanno notato che, durante una puntata, il giovane abbia pronunciato una frase gravissima contro una sua corteggiatrice. Il giovane ha mandato via una ragazza del parterre. Dopo aver comunicato la sua decisione ad alta voce, però, il pugliese pare proprio abbia aggiunto una citazione in dialetto, che solitamente viene usata come intercalare.

L'espressione in questione è la seguente: "vane a casa, butta lu sangu". Tale frase significa: vai a casa e che ti colga un'emorragia. Anche se il giovane l'avesse adoperata in modo scherzoso, e solo come intercalare, risulta per molti telespettatori davvero impossibile perdonarlo. L'influencer Amedeo Venza, infatti, ha asserito che il tronista dovrebbe, quanto meno, scusarsi per l'espressione. Successivamente, poi, il protagonista ha lanciato un appello ai vertici del talk show.

La richiesta a Uomini e Donne

Amedeo ha esortato la redazione di Uomini e Donne a cacciare Davide in quanto resosi protagonista di una frase davvero troppo grave ed infelice. Moltissimi utenti sono d’accordo con il punto di vista di Venza, ma per il momento non ci sono molti aggiornamenti in merito a ciò che accadrà. La redazione dovrebbe sicuramente analizzare con attenzione il filmato in questione per assicurarsi che non sia stato manomesso.

Ad ogni modo, l’espressione sembra inequivocabile, così come la voce del protagonista. Ricordiamo che Davide si trova, al momento, al centro di due fuochi. Il giovane sta conoscendo sia Beatrice sia Selene, ma specie con quest’ultima pare ci siano dei problemi di recente in quanto la ragazza ha accettato le avances di Nicola Vivarelli. Adesso non ci resta che attendere per capire quali provvedimenti saranno presi nei confronti del giovane tronista.