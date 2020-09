Oroscopo 26 settembre 2020: Ariete paranoici, Sagittario lunatici

L’Oroscopo del 26 settembre esorta gli Ariete a smettere di essere paranoici. Cancro continueranno ad avere tensioni in amore, mentre i Capricorno acquisiscono sicurezze

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi ci sarà una certa propensione all’essere paranoici. Non tutti stanno tramando qualcosa contro di voi. Cercate di essere un po’ più razionali nei contatti con le altre persone. Non vi soffermate solo all’apparenza o rischierete di sembrare alquanto superficiali.

Toro. Se avete contenziosi o questioni in sospeso, questo è il momento giusto per risolvere tutto. Periodo molto positivo nel lavoro. Finalmente potranno sbloccarsi delle situazioni che aspettavate da tempo. In amore vi sentite sicuri di voi, tuttavia, cercate di ascoltare un po’ di più il partner.

Gemelli. L’Oroscopo del 26 settembre vi esorta a dare luogo a chiarimenti. Se avete discusso con un amico, con il partner o un membro della vostra famiglia, questo è il momento giusto per riconciliarvi. Le stelle sono dalla vostra parte, approfittate di questo momento.

Cancro. Il periodo non è certamente dei migliori. Vi sentite un po’ tristi e incompresi, specie nei rapporti di coppia. Oggi potreste vedere accrescere i dubbi che avete sul partner e questo potrebbe incrementare ancor di più ,e polemiche. Sul lavoro dovete attendere tempi migliori per avanzare pretese.

Leone. I nati sotto questo segno hanno una certa propensione a primeggiare. Questa tendenza si manifesta sia nei rapporti di coppia sia in quelli di tipo professionale. Cercate di limare questo aspetto, o potrebbe generare qualche fastidio nel partner. Nel lavoro non ci saranno intoppi.

Vergine. Questo è il momento giusto per agire e per cimentarvi in nuove esperienze. Non lasciatevi frenare dalla ragione, in questo periodo lasciate prevalere l’istinto, che si rivelerà infallibile. In amore siate audaci e intraprendenti. Il momento è propizio per fare passi importanti.

Previsioni 26 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. In questo momento vi sentite un po’ troppo vulnerabili. Ci sarà una certa tendenza ad andare nella direzione in cui tira il vento senza ascoltare quello che vi dice il vostro cuore e la vostra testa. In amore questa condizione potrebbe portarvi ad essere l’anello debole.

Scorpione. Se c’è una cosa che i nati sotto questo segno fanno molta fatica a fare è chiedere scusa. In questo periodo, però, è importante ammettere i propri errori, specie nei rapporti di coppia. L’Oroscopo del 26 settembre vi anticipa che potrebbe esserci qualche discussione.

Sagittario. Oggi sarete un po’ più lunatici del solito. Cercate di non riversare le vostre paure e insicurezze sul partner. Se siete single, potreste essere un po’ troppo esigenti e questo renderà difficile trovare la persona giusta. In campo lavorativo c’è da fare un po’ di ordine.

Capricorno. Oggi potreste avere una certa difficoltà nel cominciare con chi vi sta intorno. Le emozioni prenderanno il sopravvento e questo potrebbe rendere complesso prendere delle decisioni. Sul lavoro state lontano dalle discussioni. Rimandate i chiarimenti.

Acquario. Il fine settimana si prospetta alquanto energico dal punto di vista sentimentale. Sarete molto coinvolti dal partner. Anche per i single ci sono ottime opportunità di fare nuove conoscenze. Nel lavoro dovete navigare un po’ sott’acqua, dire sempre la vostra opinione non è sempre una cosa giusta.

Pesci. I nati sotto questo segno continueranno ad essere un po’ tesi e nervosi. Ad ogni modo, nei prossimi giorni ci sarà un netto miglioramento dal punto di vista emotivo e psicologico. Questo vi renderà più intraprendenti nel lavoro e interessanti per quanto riguarda la sfera sentimentale.