Uomini e donne, due protagonisti del trono over beccati insieme: fanno finta di odiarsi e poi…

Due protagonisti di uomini e donne stanno mentendo?

Lunedì sette settembre è iniziata una nuova stagione di uomini e donne. Maria De Filippi è tornata in onda al suo consueto orario e già dalla prima puntata sono stati tanti i colpi di scena. La conduttrice ha unito quest’anno il trono over al trono classico, e a quanto pare sembra aver funzionato.

Il pubblico, infatti, ha apprezzato questa unione e lo confermano sopratutto gli ascolti. Nelle ultime ore, però, è arrivata una segnalazione che riguarda due protagonisti del trono over… Vediamo insieme di cosa si tratta.

Armando Incarnato e Roberta di Padua in vacanza insieme

Uomini e donne è tornato in onda con una nuova edizione che già si sta facendo interessante. Protagonista indiscussa ancora una volta, Gemma Galgani che con suoi siparietti con Tina Cipollari tiene incollati al teleschermo milioni di telespettatori. Questa volta, però, vi vogliamo parlare di altri due personaggi appartenenti sempre al trono over e che fino allo scorso anno non si sopportavano affatto.

Eppure, come riporta Very Inutil People quest’estate sono stati beccati insieme. Di chi stiamo parlando? Del Cavaliere Armando Incarnato e la dama Roberta di Padua. Come ben ricordano i fan del programma più di una volta negli studi, la coppia si è scontrata. I due si sono anche frequentati per un breve periodo ma la loro conoscenza non è andata affatto bene. Negli ultimi mesi sono state tante le frecciatine egli insulti reciproci ma ad Agosto tutto è cambiato…

La ‘coppia’ nasconderebbe la propria sintonia

Lo scorso 21 agosto i due protagonisti di Uomini e donne sono stati fotografati insieme a Sorrento. I due, direttamente dalla costiera amalfitana si sono concessi qualche giorno di relax, tra mare e tanto divertimento. Ovviamente, dal web sono partite anche alcune insinuazioni. In molti si sono chiesti se tra di loro è nata una simpatia improvvisa o dietro ci sia qualcosa di più profondo. Ma sopratutto perchè non hanno riferito nulla alla redazione.

Intanto, sempre i più attenti, hanno notato che da quando è iniziata la uova stagione Armando e Roberta è come se si fossero ‘allontanati’ di nuovo. La cosa strana è che anche Valentina Autiero ha smesso di attaccare l’imprenditore napoletano, anzi ora lo difende. Di sicuro, lo staff di Uomini e donne farà chiarezza su quanto accaduto dietro le quinte, anche perchè sappiamo benissimo che Maria De Filippi non ama essere presa in giro…