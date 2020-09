Incidente per Fedez, il rapper finisce in stampelle: Chiara Ferragni lo cura in un modo bizzarro (FOTO)

In queste ore il rapper Fedez ha fatto spaventare un po’ i suoi fan in quanto ha avuto un incidente. Stando alla ricostruzione dei fatti di quanto accaduto, pare che il marito di Chiara Ferragni sia caduto durante una partita a basket.

Adesso è costretto a stare a riposo con il piede fasciato e con le stampelle. Sua moglie, però, non avendo ghiaccio in casa per far sgonfiare la caviglia, ha deciso di adoperare un metodo un po’ ambiguo utilizzando il minestrone. Vediamo in cosa consiste e quali sono le condizioni attuali del cantante.

L’incidente di Fedez e le cure di Chiara

Fedez e Chiara Ferragni sono molto attivi sui social, pertanto, non è stato possibile evitare di comunicare ai fan anche la notizia inerente l’incidente del rapper. Quest’ultimo ha subito una brutta caduta durante una partita. I compagni, ovviamente, hanno portato a bordo campo il malcapitato e lo hanno soccorso. A seguito dell’intervento di un medico, Fedez ha scoperto di avere una pesante distorsione alla caviglia in quanto ha effettuato un movimento irregolare dell’articolazione.

Dopo poco tempo, il protagonista si è recato a casa dove si è lasciato coccolare dalle cure e dalle attenzioni di sua moglie. Chiara, però, ha deciso di curare il suo compagno di vita in un modo alquanto strano. Non disponendo in quel momento di una borsa del ghiaccio, la donna gli ha messo sulla gamba una busta congelata contenente del minestrone. Il cantante, ovviamente, non ha potuto fare a meno di immortalare il momento. (Continua dopo la foto)

Momento importante per il rapper

A distanza di più di 24 ore dall’incidente, Fedez sta continuando a stare chiuso in casa a riposare tra divano e letto. Quelle poche volte che si alza lo fa grazie all’ausilio di stampelle. Su Instagram, infatti, sono stati pubblicati dei video in cui si vede il cantante zoppicare parecchio. Ad ogni modo, il protagonista ci ha tenuto a rassicurare i fan dicendo di stare bene e che gli poteva andare molto peggio.

Infortunio a parte, questo è per Fedez un momento molto importante in quanto ieri sera è uscito il nuovo singolo intitolato “Bella Storia”. Per l’occasione, la coppia di Vip ha realizzato un video in diretta a mezzanotte per attendere insieme ai fan il lancio del nuovo brano del rapper. Chiara, ovviamente, lo sta supportando come ha sempre fatto.