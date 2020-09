DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni di domenica 27 settembre: Sanem racconta la verità alla madre

Nuovo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continuano gli spoiler su DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Le anticipazioni ci rivelano che Mediaset ha deciso di continuare a trasmettere la serie tv il sabato e domenica pomeriggio su Canale 5. Cosa accadrà nella puntata in onda domani prima di Domenica Live con Barbara D’Urso? Can e Sanem saranno ancora una volta uniti dopo aver superato mille ostacoli.

Il Divit è più che convinto di avere davanti la donna della sua vita, per questo motivo non vuole farsela scappare. Cosa accadrà nel prossimo episodio? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le anticipazioni dettagliate dello sceneggiato campione d’ascolti della rete ammiraglia Mediaset.

Can e Sanem si ritrovano ma dovranno fare i conti con uno scandalo

Le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano che nuovo ostacolo per la coppia sarà rappresentato dai genitori di Sanem. Quest’ultimi, infatti, dovranno ricevere delle notizie da parte della secondogenita e il fotografo. Tuttavia arriverà un inatteso rifiuto da parte della famiglia Aydin.

Un imprevisto che successivamente costringerà i protagonisti della soap opera turca a voler celebrare la cerimonia di nascosto. Ma la giovane aspirante scrittrice è il primogenito di Aziz si troveranno davanti a dei problemi del passato che ritornano al presente. Condizione che potrebbe separarli nuovamente. Cosa accadrà tra i due innamorati?

DayDreamer – Le Ali del Sogno: Sanem confessa alla madre di amare Can

Gli spoiler del nuovo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda domenica 27 settembre 2020, rivelano che Sanem finalmente troverà il coraggio di parlare con la madre riguardo il suo rapporto con Can. La signora Mevkibe si irriterà moltissimo, ma eviterà di parlarne col marito Nihat. In poche parole la donna sembrerà accettare la situazione, riproponendosi di andare a parlare con il primogenito di Aziz per capirne le intenzioni con sua figlia.

A questo punto, il fotografo sarà libero di informare tutti e i primi con cui lo farà sono i suoi collaboratori, che nel frattempo stanno facendo troppi pettegolezzi. La giovane aspirante scrittrice, senza volerlo, romperà una delle due pietre dell’uomo che ama. Quale sarà la reazione di quest’ultimo? Perderà le staffe oppure perdonerà la sua amata?