Uomini e Donne, Giorgio Manetti nostalgico di Gemma Galgani: “Mi manca quella…”

Giorgio Manetti esprime il suo giudizio sul lifting di Gemma Galgani

Ebbene sì, di recente Giorgio Manetti è tornato a parla della sua ex fiamma Gemma Galgani. Quest’ultima, nella 25esima stagione di Uomini e Donne si è presentata in studio con una grande novità. In poche parole la dama torinese si è fatta un lifting al viso. Intervistato dal magazine del dating show di Maria De Filippi, il gabbiano fiorentino ha detto la sua sulla 70enne.

In pratica, l’ex cavaliere del Trono over preferiva l’espressione che Gems aveva prima dell’estate. L’uomo è felicemente fidanzato con la compagna Caterina e i due vanno d’amore e d’accordo. E proprio la sua dolce metà lavora nel campo del lifting, per questo motivo Giorgio ha voluto dare un giudizio sulla protagonista assoluta del parterre senior.

L’ex cavaliere del Trono over parla della dama torinese

Intervistato da Uomini e Donne Magazine, Giorgio Manetti ha parlato del lifting a cui si è sottoposta Gemma Galgani: “La voglio ricordare come nel 2015“. Il gabbiano fiorentino ha raccontato come era la sua ex fiamma cinque anni fa durante il loro primo incontro. L’ex cavaliere del Trono over ha precisato che l’espressione di ora della sua ex è bella, ma lui preferisce quella di prima.

Poi ha raccontato un particolare sul viso della 70enne, ovvero quella rughetta che spuntava quando sorrideva. In molti, nelle parole di Manetti di legge un velo di nostalgia sintomo che lui continua a seguire le vicende di Gems a Uomini e Donne. Ad esempio, mesi fa Giorgio aveva detto la sua, sempre attraverso delle interviste, sulla frequentazione tra la Galgani e il 26enne Nicola Vivarelli.

Gemma Galgani e Giorgio Manetti: le loro vite dopo il flirt

A differenza delle passate interviste, quella realizzata di recente a Uomini e Donne Magazine, Giorgio Manetti non ha fatto nessuna critica nei confronti di Gemma Galgani. Il gabbiano fiorentino ha voluto fare solo qualche appunto sulla persona con la quale ha convissuto convissuto per circa nove mesi.

Da qualche tempo l’uomo è felicemente fidanzato con Caterina una sua concittadina che lavora nel campo della chirurgia plastica. La direttrice di sala invece, continua a cercare l’amore vero all’interno del dating show di Maria De Filippi. Prima o poi lo troverà?