Uomini e Donne spoiler messa in onda di oggi: Paolo esce con Maria, Gemma sbotta

Si è conclusa un’altra settimana di Uomini e Donne, andiamo a vedere cosa vedremo nella messa in onda di oggi. La puntata comincerà, come di consueto, con Gemma Galgani al centro dello studio. La donna, però, in questa circostanza, si troverà dinanzi una situazione alquanto incresciosa.

Nel caso specifico, la protagonista scoprirà che Paolo ha deciso di conoscere un’altra donna del parterre e questo deluderà moltissimo la torinese. Inoltre, vedremo anche che giungeranno nuovi corteggiatori e corteggiatrici sia per Gemma, sia per Nicola.

Spoiler messa in onda di oggi: Gemma nel caos

Nel corso della messa in onda di oggi di Uomini e Donne vedremo che Gemma avrà una discussione con Paolo. Nella scorsa puntata i due si sono pesantemente scontrati al punto da decidere di interrompere la loro conoscenza. Il cavaliere, infatti, ha anche deciso di non uscire con la dama torinese dopo la registrazione, facendo arrabbiare moltissimo Gemma. Il protagonista continuerà a portare avanti le sue ragioni, al punto da ammettere di aver conosciuto una nuova dama, ovvero, Maria. I due faranno un’esterna insieme e si troveranno anche parecchio bene.

Gemma, naturalmente, non prenderà di buon grado la notizia, sta di fatto che non potrà fare a meno di attaccare il suo interlocutore. Dopo un lungo dibattito, i due addolciranno un po’ i toni. Al termine del confronto, infatti, decideranno di riappacificarsi. La tregua, però, pare che non durerà molto a lungo. Gemma, inoltre, verrà spiazzata anche dall’ingresso in studio di due nuovi cavalieri, i quali giungeranno negli studi Mediaset solo per conoscerla.

Nuovi corteggiatori a Uomini e Donne

I due signori faranno il loro ingresso in studio e diranno di essere rimasti molto affascinati dalla dama bianca. Gemma, però, dopo aver ascoltato le loro parole, deciderà di tenerne solo uno. Il tutto, naturalmente, verrà accompagnato dalle critiche e dalle frecciatine pungenti di Tina Cipollari. Anche per Nicola Vivarelli arriverà una nuova dama. La donna avrà un aspetto estremamente elegante e raffinato.

In merito al trono classico, invece, Sophie si cimenterà nella conoscenza dei nuovi ragazzi scesi per corteggiarla. Jessica, invece, sarà sempre più vicina a Davide. In studio, inoltre, nella messa in onda di oggi di Uomini e Donne, continueranno ad esserci frecciatine tra Gianluca, Armando e Lucrezia. Il tronista sarà, ormai, stanco del comportamento della ragazza. Dopo averle dato l’ultimatum, la fanciulla deve decidere da che parte stare. Chi preferirà?