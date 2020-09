DayDreamer – Le Ali del Sogno, Mediaset cambia di nuovo la programmazione: in onda sabato e domenica

Ennesimo cambio di programmazione per DayDreamer – Le Ali del Sogno

Non c’è pace per DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Infatti, dopo il ritorno di Uomini e Donne nella fascia pomeridiana di Canale dal lunedì al venerdì, Mediaset ha deciso di sostare lo sceneggiato nel fine settimana. Qualche giorno fa, però, i social ufficiali dell’azienda del Biscione avevano annunciato la sospensione dell’episodio domenicale in onda dalle 16.15 alle 17.20, ovvero quello prima di Domenica Live di Barbara D’Urso.

Una notizia che aveva creato dei malcontenti tra i numerosi telespettatori della serie tv. Tuttavia, visto gli ascolti ottenuti sabato scorso, i dirigenti hanno cambiato di nuovo idea. Andiamo a vedere nello specifico cosa hanno deciso e altre curiosità sul bel 30enne turco.

La soap opera turca va in onda sabato e domenica con un episodio e mezzo

Ebbene sì, arrivano delle bellissime notizie per tutti i fan di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca di Canale 5. Contrariamente a quello annunciato la settimana scorsa, nel pomeriggio di sabato 26 settembre 2020 andrà in onda un episodio e mezzo. Ovvero si partirà subito Una Vita, ovvero dalle 14.41 fino alle 16.03, per poi cedere la linea a Verissimo, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin.

Ma le novità non sono finite qui. Infatti, lo sceneggiato con Can Yaman e Demet Ozdemir verrà trasmesso anche il giorno dopo, ossia domenica 27 settembre. Anche stavolta ci sarà una puntata e mezza, dalle 15.52 alle 17.12, mentre subito dopo ci sarà Domenica Live di Barbara D’Urso.

Il gusto gelato e il bambolotto di Can Yaman: fan impazziti

Nel frattempo continua il grande successo per Can Yaman, il protagonista assoluto insieme alla collega Demet Ozdemir di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Qualche settimana fa una nota gelateria del Piemonte ha realizzato un gusto di gelato in onore del bel 30enne turco. Mentre lui stesso, attraverso una Storia su Instagram ha mostrato un bambolotto con le sue sembianze.

Per caso anche quest’ultimo è in commercio? Intanto il professionista è sul set di un nuovo sceneggiato che sta andando in onda su Fox. Al suo fianco c’è ancora una volta Ozge Gurel, con la quale ha precedentemente lavorato nella serie tv Bitter Sweet – Ingredienti d’amore.