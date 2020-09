Claudia Mori telefona ad Alberto Matano e si arrabbia: “È vergognoso che nel 2020 ci si chieda se le donne possono indossare la minigonna”

A La vita in diretta si parla di minigonne indossata dalle ragazze

Qualche giorno fa, a La vita in diretta, storico rotocalco pomeridiano di Rai Uno si è tornati a parlare della protesta delle studentesse per la minigonna in classe. Numerose allieve di Milano, infatti, avrebbero espresso vicinanza a quelle che vivono nella Capitale recandosi a scuola in minigonna.

Un argomento molto delicato che il conduttore Alberto Matano ne ha parlato con i suoi opionisti tra cui la giornalista Alda D’Eusanio e Roberto Poletti, ex presentatore di Uno Mattina. E se la prima sarebbe favorevole all’uso dell’indumento a scuola, il secondo si sarebbe detto del tutto contrario. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto in trasmissione e l’interventottelefonico di Claudia Mori.

Claudia Mori interviene a La vita in diretta

Intervenuto a La vita in diretta, l’ex padrone di casa di Uno Mattina Roberto Poletti ha espresso il suo personale giudizio: “Bisogna rispettare il luogo. Vedo giovani che vanno in giro mezze nude“.

Dopo tali affermazioni, è giunta la telefonata in diretta di Claudia Mori, moglie di Adriano Celentano. “È una vergogna che si parli ancora della minigonna in questi termini. La donna si deve vestire come vuole, perché sa come vestirsi a seconda della situazione. Se io a scuola me la voglio mettere, la metto. Se al professore cade l’occhio, è lui il malato“, ha asserito la dolce metà del Molleggiato.

Il duro sfogo della moglie di Adriano Celentano

Ma lo sfogo di Claudia Mori non è finito qui. Intervenuta telefonicamente a La vita in diretta, la cantante ha detto che è molto pericoloso dire che l’occhio cade lì. La donna esattamente come l’uomo si deve vestire come ritiene opportuno. “La verità è che non è mai passata l’idea della donna come oggetto sessuale e non come essere umano. Io domani mi metto la minigonna, voglio vedere se cade l’occhio”, ha concluso ironicamente la moglie di Adriano Celentano.

Parole che fanno riflettere molto, infatti subito dopo sul web, ma in particolare su Twitter, molti internauti hanno affrontato la vicenda esprimendo dei pareri differenti. In molti si sono schierati dalla parte della cantante, mentre altri non sono d’accordo con lei.