Gabriele Rossi commenta il coming out di Garko e fa capire tutto

Gabriel Garko fa coming out al GFVIP

Gabriel Garko ieri pomeriggio ha annunciato che sarebbe entrato nella casa del GFVIP e avrebbe dichiarato alcune verità che di sicuro non avrebbero fatto paicere a tutti. E’ stata quella di eiri sera una serata davvero emopzionante pewr i fan della casa e per gli stessi inquilini.

Protagonisti, Garko e Adua del Vesco che in lacrime si sono lasciati andare alle loro emozioni. L’attore de L”onore e il rispetto ha dichiarato senza giuri di parole che il flirt avuto con l’attrice e l’astutale concorrente del GFVip è sempre stato finto. Parole che confermerebbero anche la sau omosessualità, ormai opotizzata da anni…

Gabriele Rossi risponde al suo amico

A tal proposito è arrivata dopo poco la risposta di Gabriele Rossi che ha commentato la vicenda. “C’era una volta la verità che dopo tanto girovagare trovò il sentiero della giustizia”. Quello che tutti aspettavamo da anni è accaduto. Pochi minuti dopo il discorso di Garko al GF Vip, Rossi su Instagram ha pubblicato un’immagine che vale più di mille parole. Gabriel ha fatto capire di non essere stato libero di essere sé stesso per molto tempo. Gabriele l’ha confermato con questa storia, che ovviamente ha fatto in giro del web in pochi minuti . (Continua dopo la foto)

Gabriele Rossi e Garko sono una coppia?

Gabriele Rossi ocn le sue parole ha confermato molto probabilmente le tante voci che circolavano in giro. Tra lui e Garko si è sempre parlato di una relazione segreta, testimoniata anche da immagini e video. I due non si osno mai dichiarati, però, alcuni setitmanali li hanno beccati spesso in compagnia. Cene familiari, passeggiate romantiche , viaggi insieme, vacanze insieme e tanto altro. Precisiamo, innoltre, come ha anticipato Signorini ieri sera, che Garko sarà ospite di Silvia Toffanin il 3 ottobre dove spiegherà meglio e in modo dettagliato il suo coming out.

Le presunte nozze segrete

Lo scorso anno si è parlato molto di un matrimonio segreto tra Garko e Gabriele Rossi. Sulle nozze segrete, però, all’epoca risposte lo stesso interessato smentendo il pettegolezzo. Su Instagram, commentando una foto in cui i due compaiono assieme in Egitto, un follower è andato dritto al punto chiedendogli se si fosse sposato con un uomo.

Ecco la risposta di Garko: “Ma io veramente non mi sono ancora sposato, l’ho saputo come voi dai giornali”. Ad alimentare le voci contribuì una intervista a Mara Venier in cui mostrò una fede al dito dicendo di essere fidanzato ma senza svelare con chi. A tal proposito, l’attore piemontese si limitò a dire: “Oggi più che mai, faccio fatica a parlare della mia vita privata. Voglio proteggerla e viverla senza il giudizio di nessuno”.