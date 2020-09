DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni di sabato 3 ottobre: Emre lascia Leyla

Nuovo appuntamento del sabato di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la seguitissima sopa opera di Canale 5. Visto il grande successo di pubblico, Mediaset ha deciso di trasmettere ancora una volta tre episodi nel fine settimana.

Cosa accadrà nella puntata che andrà in onda sabato prossimo, 3 ottobre 2020? Gli spoiler dicono che Sanem affronterà sua madre informandola della sua relazione sentimentale con Can. Mentre Aylin minaccerà Emre costringendolo a lasciare Leyla.

Sanem confessa alla madre di amare Can: la reazione di Mevkibe

Le anticipazioni della prossima puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano che Sanem si recherà da sua madre per svelarle il segreto che tiene nascosto da alcune settimane. La giovane, però, dovrà fare i conti con una reazione del tutto inattesa. La donna, infatti, sarà molto arrabbiata quando verrà a conoscenza che la secondogenita e Can la donna si amano. Nello specifico perderà le staffe e preferirà non dire nulla al marito Nihat.

Col passare delle ore, Mevkibe sembrerà accettare la situazione. Tuttavia la simpatica donna vorrà avere un dialogo col fotografo per capire le vere intenzioni del Divit con sua figlia. Dopo tale confessione, il primogenito di Aziz si sentirà libero di rivelare alla gente che lo conosce del suo fidanzamento con la Aydin. La prima cosa che farà sarà quello di comunicarlo allo staff che lavora nella sua agenzia. Un modo per mettere a tacere tutti i pettegolezzi che circolano sul capo e la dipendente. Ma la decisione di Sanem avrà delle conseguenze non proprio positive.

Emre costretto a lasciare Leyla

Gli spoiler sul nuovo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Leyla ed Emre saranno i protagonisti. YTra quest’ultimo inizialmente sembrerà filare liscio, infatti la Aydin e il Divit trascorreranno dei momenti di tenerezza insieme. Tuttavia, la perfida Aylin gelosa del suo ex li sorprenderà mentre si daranno un bacio. Per tale ragione la dark lady inizierà a ricattare colui che ama. In poche parole la malvagia ragazza lo minaccerà, dicendogli che se non lascerà al più presto la sua dipendente, farà ascoltare a Can il dialogo che i due ebbero con l’imprenditore Enzo Fabbri.

In quell’occasione i tre stavano complottando ancora una volta alle spalle dell’affascinante fotografo. Ovviamente Emre si metterà paura, infatti il giovane non avrà nessuna intenzione di compromettere per l’ennesima volta la serenità trovata col fratello maggiore. Per tale ragione prenderà una decisione molto difficile. In pratica sarà costretto a lasciare Leyla.