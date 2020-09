Barbara D’Urso trascorre una serata in dolce compagnia: “Io e il mio fidanzato” (FOTO)

Barbara D’Urso a letto col suo ‘fidanzato’

Dopo un settimana carica di impegni e prima di iniziare un week-end infuocato sul piccolo schermo, Barbara D’Urso ha voluto trascorrere il venerdì sera a casa. Ricordiamo che Lady Cologno conduce per cinque giorni Pomeriggio Cinque e poi nel fine settimana Domenica Live e Leve Non è la D’Urso. Dopo aver cenato, Carmelita si è messa a letto e qualcuno, oppure ha messo l’autoscatto, ha realizzato una foto al fianco di un grosso orsacchiotto di peluche bianco.

La donna ha voluto ironizzare coi follower, dicendo: “Io, un libro e il mio fidanzato”. Ovviamente la 63enne non ha nessun compagno, o almeno quello che dice lei affermando spesso di essere single. Resta il fatto che il contenuto in questione ha ricevuto varie reazioni (positive e negative) da parte dei seguaci.

Lady Cologno ha un ammiratore segreto?

Chi la segue su Instagram, sa perfettamente che Barbara D’Urso è sempre molto attiva sul suo profilo. Di recente la professionista napoletana ha condiviso uno scatto che mostra un grosso mazzo di rose rosa con accanto il biglietto con su scritto: “Per la signora Barbara D’Urso”. A quel punto la padrona di casa di Live Non è la D’Urso ha commentato in questo modo: “E chi sarà che manda tutte queste rose? Ma tantissime… mah”.

Per caso Lady Cologno ha un corteggiatore segreto? Sulla vicenda la diretta interessata non ha fornito ulteriori indizi lasciando nel dubbio i suoi numerosi follower. In un’altra Storia, infatti, Carmelita ha mostrato ancora una volta i fiori dando la buonanotte ai seguaci sulle note del celebre brano di Adele ‘Someone like you’. (Continua dopo il post)

Si risollevano gli ascolti di Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso

Nel frattempo Pomeriggio Cinque sta recuperando dal punto di vista degli ascolti. Infatti col debutto del professionista Alberto Matano alla guida in solitaria de La vita in diretta aveva fatto tremare non poco Lady Cologno.

Infatti, il contenitore pomeridiano di Rai Uno condotto dal giornalista calabrese ha più volte superato la diretta concorrente ottenendo degli ascolti strepitosi. Negli ultimi giorni c’è stata una leggera ripresa da parte del rotocalco Mediaset che nella prima parte si occupa di cronaca e attualità, mentre nella seconda di gossip e spettacolo.