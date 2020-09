Romina Power, il retroscena sull’ex marito: “Quanto mi viziava Al Bano, ora non volglio più soffrire”

Romina Power torna a parlare dell’ex marito Al Bano

In una recente intervista Romina Power è tornato a parlare del suo rapporto con l’ex marito Al Bano. Stando alle sue parole, la cantante statunitense prova una certa amarezza. Da tempo ormai, circa vent’anni, il cantautore di Cellino San Marco ha scelto di stare con Loredana Lecciso e con lei ha messo al mondo pure due figli.

Addirittura un magazine aveva parlato di un possibile matrimonio, ma lo stesso 77enne intervenuto a I Lunatici su Rai Radio 2 ha smentito il tutto. Per tale ragione la professionista americana non ha nessuna intenzione di fidanzarsi con un altro uomo, indirizzando le sue attenzioni ai figli e ai nipoti Kai e Cassia Ylenia.

La cantante statunitense e il retroscena sul suo matrimonio col Maestro Carrisi

Romina Power ha aperto il suo cuore svelando alcuni retroscena sul suo lungo matrimonio con Al Bano Carrisi. I due sono stati insieme per circa trent’anni mettendo al mondo quattro figli. Le dichiarazioni della cantante statunitense fanno venire un po’ di nostalgia a tutti i fan della storica coppia.

In poche parole la madre di Ylenia, Yari, Cristel e Romina Junior ha detto: “Al Bano mi ha viziata molto. Sguazzavo in tutte le attenzioni di un uomo che mi dimostrava l’amore in quel modo così spontaneo”. Dichiarazioni molto importanti che la donna ha fatto sul periodico Nuovo, lo stesso che settimane fa aveva dato per certo la pace tra lei e la sua storica rivale Loredana Lecciso.

Romina Power e la sua intenzione di rimanere single

Ma le dichiarazioni di Romina Power a Nuovo, noto settimanale diretto da Riccardo Signoretti, non sono terminate qui. Cosciente che la sua storia d’amore con Al Bano Carrisi è ormai solo un ricordo lontano, la cantante statunitense ha fatto delle confessioni inattese.

“Ho capito che dovevo lavorare su me stessa per non avere bisogno di nessuno, io penso di continuare la mia vita da sola. Penso che non potrei più vivere con un altro uomo. Non ho più il tempo e la pazienza da dedicare a un altro compagno”, ha detto l’artista. In poche parole la donne non vuole più nessun’altro uomo al suo fianco. Per caso ama ancora il Maestro di Cellino San Marco?