Coronavirus, Raz Degan scatena la polemica: “Non fatevi prendere in giro…” (FOTO)

Raz Degan parla del Covid-19

Da quando in Italia e nel resto del mondo è scoppiata l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, nel bene e nel male ne parlano tutti. Per questo motivo, do recente anche l’ex modello iraniano Raz Degan ha voluto dire il suo punto di vista sulla pandemia. In poche parole, attraverso la sua pagina Facebook l’ex fidanzato di Paola Barale ha condiviso un documento informativo sul funzionamento del test sierologico, creando molto allarmismo.

Ricordiamo che l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi è molto seguito sui social network, per cui dovrebbe valutare bene le notizie prima di renderle note ad un pubblico così vasto. “Non fatevi prendere in giro”, ha scritto il professionista, dopo aver postato tale notizia per mettere in guardia gli italiani dall’utilizzo dei test. (Continua dopo il post)

Polemiche per l’ex modello iraniano

Stando alle dichiarazioni di Raz Degan, gran parte degli italiani sono abbastanza creduloni. Per tale ragione l’ex modello ha postato u contenuto su Facebook in cui viene spiegato che ci sono ben sette Coronavirus che potrebbero infettare l’essere umano. Inoltre, ha detto che i test potrebbero rilevarne uno qualsiasi, compresi i primi quattro che sono dei comuni raffreddori stagionali.

A quel punto i fan dell’attore si sono precipitati sulla sua pagina iniziando a commentare il post in questine. Il popolo del web lo ha definito un complottista, criticando e attaccandolo in qualsiasi modo. Anche tante donne che lo hanno sempre apprezzato, ora hanno cambiato idea dicendo che non merita più di avere tutto questo seguito. Alla fine il diretto interessato si è dovuto scusare.

Lo sfogo di Raz Degan su Facebook

Attraverso un post su Facebook, Raz Degan ha scritto: “Ieri mattina vedevo bambini che entravano nella scuola, tutti con la mascherina, tutti a distanza di sicurezza, non un sorriso, e non potevano neanche toccare il mondo che li circondava”. L’ex modello iraniano ha asserito di aver provato rabbia, perché la vita di questi bambini adesso si sta rovinando sul serio. Leggendo sui vari social network ha trovato questo post sui tamponi per il Covid-19 che dice che i test non funzionano.

Ma lo sfogo dell’ex compagno di Paola Barale non è finito qui. “I test lo individuano. Questa è una lezione per me e per tutti noi. Controllare bene sempre la fonte prima di postare. Ma il mio dubbio resta”, ha spiegato l’e’ naufrago dell’Isola dei Famosi.