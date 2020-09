Bufera dopo il coming out di Gabriel Garko, Adua infrange il regolamento del GF VIP: “Con il ragazzo non poteva” (FOTO)

Nel corso della puntata di ieri del GF VIP è accaduto un episodio alquanto particolare. Gabriel Garko è entrato in casa per confrontarsi con Adua Del Vesco e i due si sono trovati ad infrangere il regolamento della trasmissione.

In tale occasione, l’attore ha letto una commovente lettera alla sua interlocutrice in cui le ha confessato alcuni segreti che lo hanno accompagnato per tutti questi anni. Al termine del racconto, i due non hanno potuto fare a meno di scambiarsi un tenero abbraccio. Questo gesto, in un momento così particolare come questo, ha fatto scatenare il web.

L’incontro tra Adua Del Vesco e Gabriel Garko

Gabriel Garko è entrato nella casa del GF VIP per potersi confrontare con Adua Del Vesco. I due sono stati innamorati per diverso tempo, ma la loro storia si è poi interrotta. Ad ogni modo, tra i due è sempre rimasto un ottimo rapporto. A tal proposito, l’attore ha scritto una lettera per la concorrente del reality show in cui ha ripercorso un po’ le tappe del loro legame. La loro è stata una favola che, purtroppo, è terminata in quanto era completamente finta.

Il motivo risiede nel fatto che Gabriel ha sempre nascosto un segreto che, tuttavia, è stato definito come “il segreto di Pulcinella”. Il suo riferimento è stato un chiaro coming out che ha fatto commuovere tutti. I due attori si sono ritrovati in un mare di lacrime, al punto che alla fine si sono anche scambiati un abbraccio. I due hanno ignorato il regolamento per scambiarsi questa effusione. (Clicca qui per il video)

Le critiche di Natalia Paragoni

Sul web, però, è scoppiato il caos. Molti utenti hanno accusato Adua di aver abbracciato Gabriel Garko invece del suo fidanzato, entrato pochi minuti prima dell’attore. La più critica è stata Natalia Paragoni, compagna di Andrea Zelletta. La ragazza ha reputato assurda la scelta della concorrente di abbracciare il suo ex invece del suo compagno attuale. Inoltre, la Paragoni ha anche aggiunto altre cose.

A suo avviso, infatti, è improponibile autorizzare una tale vicinanza in un momento di pandemia come quello che stiamo vivendo. Le regole dovrebbero essere rispettate sempre e, soprattutto, dovrebbero essere uguali per tutti. Questo giudizio ha riscosso parecchie critiche. Molte persone, infatti, hanno accusato Natalia di essere fuori luogo e di non aver capito la particolarità del momento.