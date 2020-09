Oroscopo 27 settembre 2020, classifica: Sagittario primi, risposte in arrivo per Pesci

L’Oroscopo del 27 settembre vede i Sagittario guadagnare il primo posto. Bilancia dovete tenere duro, risposte in arrivo per Pesci

Oroscopo dei primi sei in classifica

1 Sagittario. Bel periodo per quanto riguarda i sentimenti. I single avranno ottime possibilità di fare nuovi incontri in questi giorni. Le coppie stabili, invece, potrebbero concretizzare anche un desiderio recondito. In campo lavorativo tutto procederà senza particolari intoppi.

2 Gemelli. Ottimo momento per recuperare un amore perduto o in crisi. In campo sentimentale vi sentite sereni ed appagati. Per quanto riguarda il lavoro, invece, siete ancora un po’ indecisi sul da farsi. Forse è il caso di fermarvi a pensare ciò che vi piacerebbe diventare.

3 Vergine. L’Oroscopo del 27 settembre vi avvisa che questo sarà un momento molto propizio per quanto riguarda i sentimenti. Potreste ricevere qualche bella sorpresa in questi giorni dal vostro partner o, addirittura, da una persona inaspettata. Nel lavoro siate audaci, oggi potete permettervelo.

4 Capricorno. Ricordate che in amore non sempre vince chi fugge. In certi casi, infatti, basta semplicemente darsi da fare ed essere sinceri. Cercate di essere più spontanei possibili con il partner. Nel lavoro potrebbe esserci qualche disguido, ma nulla di irrisolvibile.

5 Pesci. Coloro i quali erano in attesa di una risposta potrebbero riceverla nel corso di questa giornata o al massimo nella prossima. In amore dovete essere un po’ più decisi. Se avete i piedi in due scarpe, meglio scegliere quanto prima o potrebbero nascere dei problemi.

6 Ariete. Momento poco dinamico dal punto di vista economico. Le finanze non sono certamente il vostro forte in questo momento. Certi conti non vi tornano e questo potrebbe rendervi particolarmente ansiosi. Di contro, però, in amore ci sarà una bella ripresa e potrete vivere momenti molto interessanti.

Previsioni 27 settembre ultimi sei segni

7 Leone. Momento un po’ inquieto per quanto riguarda i nati sotto questo segno. In amore ci sono delle questioni da risolvere. Nel lavoro non ci sono particolari situazioni di cui dovete preoccuparvi, però, non riuscite comunque a stare tranquilli. Cercate di ritagliarvi un po’ di tempo per voi.

8 Scorpione. Cercate di trascorrere questa giornata nel modo più tranquillo e rilassante possibile. Non date troppo peso alle polemiche. In amore siate più flessibili. Nel lavoro potrebbe esserci qualche alterco, ma cercate di rimandare alla prossima settimana le discussioni.

9 Toro. L giornata si prospetta un po’ più fiacca del solito. Bisogna fare un po’ di chiarezza su alcune questioni lavorative. I primi miglioramenti si cominceranno a vedere a partire dal prossimo anno. In amore, invece, dovete ancora superare qualche piccola controversia, ma si va verso un miglioramento.

10 Acquario. I nati sotto questo segno continueranno a manifestare un po’ di insofferenza in campo lavorativo. Ci sono delle cose che non vi staranno bene, ma questo non è il momento giusto per fare polemiche. In amore siate più accondiscendenti e deponete l’ascia di guerra.

11 Bilancia. L’uscita dal tunnel è ancora un po’ lontana, ma l’Oroscopo del 27 settembre vi anticipa che andrete verso un miglioramento. In amore ci sono ancora delle questioni irrisolte, ma cercate di dare meno peso alle piccole cose. In campo lavorativo, invece, dovete darvi da fare un po’ di più.

12 Cancro. Gli impegni saranno davvero parecchi e questo vi renderà particolarmente inquieti. Sarete completamente assorbiti dal lavoro, nonostante sia domenica. In amore continuano dei diversi e delle questioni irrisolte. Meglio affrontare la situazione invece di trascinarla per le lunghe.