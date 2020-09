Uomini e Donne, registrazione 25 settembre: Gemma Galgani piange perché rifiutata da Paolo

Nuova registrazione di Uomini e Donne

Venerdì 25 settembre nello studio 6 del centro Elios di Roma sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Appuntamenti che il pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere solo tra un paio di settimane. Grazie alle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News, possiamo dirvi cosa è accaduto tra i protagonisti del Trono classico e over.

Ovviamente si è iniziato ancora una volta con Gemma Galgani che ha ricevuto un bel due di picche da parte del cavaliere Paolo. Mentre la sua frequentazione con Biagio sembra proseguire nel migliore dei modi. Mentre la corteggiatrice Lucrezia è stata spronata a prendere una decisione, ovvero scegliere tra il tronista Gianluca e Armando. Alla fine la giovane ha optato per quest’ultimo sedendosi nella poltrono del parterre senior.

Paolo rifiuta Gemma, lei piange e poi si consola con Biagio

La registrazione di Uomini e Donne realizzata nella serata di venerdì 25 settembre è partita con il solito riassunto di quello che è accaduto a Gemma Galgani sette giorni prima. Gli spoiler resi disponibili da Il Vicolo delle News, svelano che arrivano delle notizie non positive per la dama torinese. Quest’ultima, infatti, dopo aver chiuso cl 26enne Nicola Vivarelli era stata corteggiata da Paolo,un uomo coi capelli lunghi che somiglia un po’ a Lorenzo Lamas.

Nonostante quest’ultimo la settimana scorsa aveva deciso di interrompere la conoscenza, la 70enna ha voluto ugualmente organizzargli una sorpresa. In camerino, infatti, gli ha fatto trovare dei palloncini e dei festoni. Ovviamente lui ha apprezzato l’iniziativa ma è rimasto fermo sulla sua decisione iniziale. Dopo il rifiuto Gems è scoppiata a piangere scatenando l’ira di Tina Cipollari. Ma il momento di sconforto è durato poco perché ha realizzato un ballo con Biagio, portandole il sorriso.

Lucrezia decide di corteggiare Armando Incarnato

Le anticipazioni su Uomini e Donne non sono terminate qui. Infatti, sempre grazie a Il Vicolo delle News siamo a conoscenza che Lucrezia finalmente ha preso una decisione. Infatti, il ‘triangolo’ amoroso che la vedeva coinvolta con Armando e Gianluca finalmente non c’è più. Prima della registrazione il tronista ha fatto un’esterna con lei, ma da subito si è reso conto che la corteggiatrice ancora non aveva fatto la sua scelta. Quindi se ne è andato via dicendole di corteggiare soltanto Incarnato.

A quel punto in studio la diretta interessata ha espresso il suo giudizio finale. Dopo aver etichettato Gianluca come un po’ “noioso”, la ragazza ha ufficializzato la sua intenzione di frequentare l’imprenditore campano. Quindi di diritto è entrata a far parte del Trono over lasciando tutti senza parole.