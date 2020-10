Sospesa la puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno di domenica 4 ottobre (FOTO)

Nuovo cambio di programmazione per DayDreamer – Le Ali del Sogno

Ebbene sì, dando un’occhiata alla guida ufficiale di Mediaset, DayDreamer – Le Ali del Sogno cambierà per l’ennesima volta collocazione. Il seguitissimo sceneggiato turco è stato trasferito nel fine settimana dopo la ripartenza del dating show Uomini e Donne avvenuta lo scorso 7 settembre. Da quel giorno in poi, lo slot occupato in palinsesto è stato cambiato diverse volte facendo spazientire i fan della soap opera.

Dopo averla promossa in prime time per una sola volta, la serie tv con Can Yaman e Demet Ozdemir sono stati trasferiti al week-end. Due episodi nel pomeriggio di sabato in modo da fare da traino a Verissimo con Silvia Toffanin. Mentre un solo appuntamento la domenica dopo il blocco formato da Beautiful, Il Segreto e Una Vita e prima di Domenica Live con Barbara D’Urso.

Possibile cancellazione della puntata di domenica 4 ottobre 2020

Ma fino che Mediaset non cambierà di nuovo idea, domenica 4 ottobre 2020 DayDreamer – Le Ali del Sogno non andrà in onda. Lo sceneggiato turco sarà sostituito da una puntata di Una Vita, la sopa opera iberica ideata da Aurora Guerra, stessa autrice de Il Segreto di Puente Viejo.

Quindi, l’appuntamento con la serie tv con Can Divit e Sanem Aydin, almeno fino a quando non ci sarà un nuovo cambio, resta limitato a sabato 3 ottobre dalle 14:45 fino alle 16:03. Al momento non ci sono delle comunicazioni ufficiali da parte dei vertici del Biscione, in merito a una collocazione futura della fortunata soap opera di Canale 5. Di conseguenza, i tantissimi telespettatori di DayDreamer si vedranno costretti a vedere ulteriori modifiche. (Continua dopo la foto)

La puntata del sabato di DayDreamer potrebbe slittare per dare spazio ad Amici

Ma le notizie poco confortanti non sono terminate qui. Infatti, la collocazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno nel sabato pomeriggio di Canale 5 potrebbe essere solo provvisoria. Infatti, verso la metà di ottobre sulla rete ammiraglia prenderà il via la 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Come tutti ben sanno, il talent show da sempre prevede un appuntamento settimanale in diretta, quindi il sabato, prima della messa in onda di Verissimo con Silvia Toffanin. Una fascia che tocca di diritto allo storico programma che costringe i dirigenti di Mediaset a trovare un’altra collocazione per la serie tv con Can Yaman e Demet Ozdemir.