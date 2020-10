“Ilenia non mollare”: le parole di Francesco Totti fanno svegliare dal coma una giovane tifosa della Lazio

Ilenia si sveglia dal coma grazie alle parole di Totti

Nelle ultime ore Francesco Totti è finito al centro dell’attenzione per una vicenda davvero commovente. Pratogonista della storia e Ilenia, una giovane calciatrice della Lazio ma sempre appassionata per Er Pupone.

La ragazza era entrata in coma a causa di un tremendo incidente automobilistico. La diretta interessata si trovava nel Braccianese in compagni di una sua cara amica che purtroppo è venuta a mancare.

La giovane è stata in bilico per ben nove mesi fino a qualche tempo fa quando si è svegliata dal coma. La lieta novella è stata resa nota solo di recente e a quanto pare ci sia stato anche l’aiuto dell’ex Capitano della Roma. Nello specifico, il suo idolo è sempre stato proprio il marito di Ilary Blasi. Per tale ragione. il padre e la madre di Ilenia hanno contattato lo sportivo che le ha registrato un video-messaggio. Una iniziativa che ha provocato una reazione inattesa alla ragazza.

La giovane calciatrice della Lazio si sveglia dal coma

Le poche parole pronunciate da Francesco Totti alla giovane Ilenia sembrerebbe abbiano avuto la giusta carica per farla risvegliare dal coma che durava da nove mesi. Più volte il padre e la madre della giovane le hanno fatto ascoltare il suo video-messaggio che diceva: “Ilenia non mollare, ce la farai, siamo tutti con te”. Dopo lunghe settimane di ricovero presso il Policlinico Gemelli della Capitale la diretta interessata ha aperto gli occhi e riprendendo conoscenza.

Ilenia vuole incontrare Francesco Totti per ringraziarlo

Ovviamente Ilenia dopo il risveglio dal coma dovrà seguire un percorso riabilitativo. Tuttavia, anche se non è ancora in forma ha chiesto ai genitori di poter incontrare il suo idolo Francesco Totti che, a quanto pare, sembra l’abbia aiutata moltissimo nella sua ripresa. La voce dell’ex Capitano della Roma sembra che abbia fatto dato la spinta alla giocatrice della Lazio a svegliarsi e riprendere a vivere.

Per tale ragione, il padre e la padre hanno deciso di invitare Er Pupone con il seguente messaggio: “Caro Francesco cosa aspettiamo? Ti aspettiamo con ansia, Ilenia ti sta aspettando. La tua fantastica voce, unita alla passione, all’amore che Ilenia ha sempre avuto per la Roma, hanno favorito il suo risveglio, il ritorno del suo sorriso così contagioso che non puoi fare a meno, ai suoi occhioni pieni di luce e allegria“.