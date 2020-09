Gabriel Garko, sapete quanto ha incassato al GF-VIP ed a Verissimo? Cifre enormi!

Il comiung out di Gabriel Garko al GFVip 5 continua a far parlare. In tanti sul web, da giorni si stanno chiedendo perchè il noto attore abbia aspettato così tanto tempo e soprattutto perchè ‘raccontarsi’ al reality. L’ospitata di Garko è stata soltanto un antipasto. Il piatto servito arriverà il prossimo 3 ottobre, a Verissimo. Nella trasmissione condotta da Silvia Toffanin, il sex simbol racconterà infatti nei dettagli i motivi che lo hanno spinto a tale silenzio per anni. Anni di bugie ma anche di tanto dolore…

Due ospitate in due programmi targati Mediaset, con due scoop clamorosi. Ma la domanda è Garko, per svelare tutti i suoi segreti intimi, è stato pagato? E se si, quanto? A carrontare qualcosa in più ci ha pensato Selvaggia Lucarelli che lungo le colonne di TPI ha reso noti i presunti incassi del 48enne torinese.

Gabriel Garko pagato per le sue ospitate

Sembrerebbe proprio che le parole di Gabriel Garko abbiano avuto un riscontro economico. La blogger, giornalista e giurata di Ballando con le Stelle ha scritto che secondo le sue fonti l’attore ha scelto di svelarsi al pubblico di Canale 5 per la “modica somma di 30mila euro al Gf e 30mila a Verissimo”.

Selveggia Lucarelli è convinta che l’ex protagonista de L’Onore e il rispetto guadagnerà in totale 60mila euro. Per ora, non sappiamo se le sue parole sono davvero reali ma c’è da dire che Garko non ha ne confermato ne tanto meno smentito. Quel che invece è certo è che il 3 ottobre sarà ospite ancora nel salotto di Verissimo, raccontando la sua verità. Una verità molto attesa e che di sicuro lascerà a bocca aperta…

L’attore ospite a Verissimo il 3 ottobre 2020

Di Gabriel Garko se ne parlerà ancora, questo è certo. Dopo il coming out al Grande Fratello Vip 5, in tanti vogliono sapere i dettagli della vicenda. Adua Del Vesco, sullo scandalo AresGate, ha fatto scattare qualcosa anche dentro l’attore, che forse ha capito che era ora di dire la verità.

Erano anni che si parlava di una presunta storia tra Garko e Gabriele Rossi e forse le tante dicerie erano vere. Infatti, dopo le sue parole, lo stesso Rossi ha commentato alcuni post di Garko congratulandosi per il suo coraggio ma scrivendo anche delle parole importanti: “Verità e giustizia”.