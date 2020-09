Giulio Raselli e Giulia D’Urso si sono lasciati, dopo l’annuncio prendono una discussa decisione (FOTO)

In queste ore Giulio Raselli e Giulia D’Urso hanno comunicato ai fan di essersi lasciati. La coppia ha deciso di adoperare i social per divulgare questa informazione considerando che godono di un numero di fan davvero molto elevato.

In molti avevano notato che qualcosa non andasse tra loro, già da un po’. A distanza di giorni, poi, è arrivata la conferma definitiva da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne. Le parole di Giulio sono state confermate anche dalla sua ex, la quale ha spiegato di non essere ancora pronta a parlare di tutto. Ad ogni modo, dopo l’annuncio i due hanno preso una discussa decisione.

Giulia e Giulio si sono lasciati

Giulio Raselli e Giulia D’Urso pare si siano lasciati. L’ex tronista ha informato i fan dell’esistenza di una crisi tra loro, la quale sembra essere anche alquanto grave. Dopo un po’, anche la ragazza ha confermato le parole del suo ex. Giulia ha detto di aver adoperato sempre i social solo per intrattenere e per divertirsi con i suoi follower. Non ama trattare argomenti seri e che le provocano molto dolore. Proprio per tale ragione, si è solo limitata a confermare la dichiarazione del suo ex e a dire di non sapere come andrà a finire questa storia.

Con tale messaggio, la protagonista ha lasciato intendere di necessitare ancora di un po’ di tempo prima di poter parlare esplicitamente di quanto accaduto e prima di comunicare in modo definitivo la loro separazione. Molti fan, ovviamente, hanno commentato al di sotto del post dicendo di essere parecchio dispiaciuti per la notizia. Altri, però, non hanno potuto fare a meno di sollevare qualche polemica. (Continua dopo il post)

Le critiche contro Raselli e D’Urso

Alcuni utenti, infatti, hanno chiesto a Giulia D’Urso e Giulio Raselli come abbiano fatto a lasciarsi così da un giorno all’altro. La loro potrebbe sembrare anche una trovata architettata solo per generare un po’ di rumors. Ad avvalorare ulteriormente questa ipotesi, poi, è stata una scelta compiuta dai diretti interessati. Entrambi, dopo aver fatto l’annuncio, hanno reso privati i loro account Instagram.

Questa trovata è stata reputata come un modo per attirare follower. Subito dopo le polemiche, che sono state sollevate principalmente da Amedeo Venza e da Deianira Marzano, i due protagonisti hanno deciso di fare un passo indietro e hanno reso nuovamente pubblici i loro profili.