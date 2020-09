GF VIP, Andrea Zelletta fa una confessione su sua madre: “Non sono riuscito a farla smettere”, sul web è polemica (VIDEO)

Nel corso di questi giorni di permanenza all’interno della casa del GF vip, molti concorrenti si stanno aprendo raccontando dettagli della loro vita privata, tra questi c’è anche Andrea zelletta. L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato degli aneddoti molto profondi riguardanti sua madre.

Il giovane ha detto che la donna conduce uno stile di vita molto umile. Nonostante abbia 50 anni continua a lavorare moltissime ore al giorno per guadagnare una paga anche piuttosto bassa. Questa considerazione, però, ha sollevato una certa polemica sul web. Vediamo cosa è successo.

La confessione di Andrea Zelletta

Durante una chiacchierata con i coinquilini della casa del GF VIP, Andrea Zelletta ha fatto una confessione sulla sua famiglia. Il ragazzo ha detto di essere di origini molto umili sta di fatto che sua madre si sveglia alle 5 del mattino per andare a lavorare. La donna effettua le pulizie a casa di signore agiate. Per poter adempiere al suo incarico, la protagonista si sveglia alle 5 del mattino e svolge 10 ore di lavoro continue per guadagnare solo €600 al mese. stessa sorte, purtroppo, è capitata anche al suo nonna.

Questa situazione sta diventando per Andrea davvero insostenibile. Il ragazzo non riesce a perdonarsi il fatto di non riuscire a far smettere sua madre di lavorare. Questa confessione molto intima ha coinvolto molto i coinquilini della casa del Grande Fratello vip. Sul web, però, si sono diffusi opinioni contrastanti. Alcune persone, tra cui l’influencer Deianira Marzano, hanno posto l’accento su di una questione molto importante. (Clicca qui per il video)

Le critiche contro il concorrente del GF VIP

Nel dettaglio, la confessione di Andrea Zelletta e coinquilini del GF VIP va a cozzare completamente con lo stile di vita che il ragazzo svolge insieme alla sua compagna Natalia paragoni. I due, infatti, trascorrono spesse volte giornate in posti abbastanza lussuosi. La loro vita è un continuo muoversi da una location all’altra dando luogo ad una vita apparentemente agiata. Per avvalorare ulteriormente questa tesi l’influencer Deianira ha pubblicato anche un insieme di clip che immortalano la vita di Andrea e Natalia.

Nel video in questione si vedono i due in giro per il mondo, tra viaggi, cene di lusso, ristoranti rinomati, hotel e quant’altro. Tutto questo, dunque, non regge molto la versione che Andrea ha fatto all’interno della casa. per tale ragione, c’è chi ipotizza che il ragazzo sia solo cercando di impietosire allo scopo di vincere il reality show.