Oroscopo 28 settembre 2020: colpi di testa per Sagittario, Cancro in netta ripresa

Dopo un periodo un po’ burrascoso, i nati sotto il segno del Cancro assisteranno ad un bel miglioramento. L’Oroscopo del 28 settembre, inoltre, esorta chi circonda i Sagittario a stare molto attenti ai colpi di testa dei nati sotto questo segno.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. nella giornata odierna avrete una certa difficoltà a rimanere in silenzio. se qualcosa non vi andrà bene, non riuscirete a tenerla per voi. Questo potrebbe far nascere delle discussioni. esprimete la vostra opinione, ma non pretendete che gli altri siano necessariamente d’accordo con voi.

Toro. l’oroscopo del 28 settembre vi anticipa che presto potreste trovarvi dinanzi una scelta importante. sia in campo sentimentale sia lavorativo cominciano a muoversi delle cose, pertanto, è necessario tutto il vostro impegno. nei prossimi mesi vivrete un periodo molto favorevole dal punto di vista del lavoro e, finalmente, potrete tirare anche un sospiro di sollievo per le finanze.

Gemelli. Vi trovate in un periodo molto positivo per quanto riguarda i sentimenti. Tuttavia, le battute d’arresto sono normali e nella giornata odierna ne vivrete una. onde evitare di compromettere tutto quello che avete fatto fino a questo momento, evitate le discussioni e spostate gli alimenti ai prossimi giorni.

Cancro. Momento di ripresa dal punto di vista sentimentale per i nati sotto il segno del Cancro. Molto presto potrebbe arrivare un chiarimento, o una svolta. Anche sul fronte lavoro ci sono interessanti novità. Non siate in pazienti e lasciate che le cose sì abbino secondo i tempi necessari.

Leone. Oggi avrete una certa propensione a sentirvi invincibili. Cercate di non eccedere con i vizi, perché oggi avrete una certa difficoltà al limitarvi. siete super anti e pieni di spirito di iniziativa, qualità che sicuramente giocheranno in vostro favoreper quanto riguarda la sfera lavorativa. In amore siete pronti per compiere passi significativi.

Vergine. Sul lavoro saranno premiate soprattutto le persone più audaci. se siete alla ricerca di un cambiamento o di un riconoscimento, fareste bene ad avanzare le vostre richieste in questo periodo. In amore si avvicina un momento fatto di chiarimenti. Se avete avuto delle discussioni di recente, adesso è il momento di risolvere la questione.

Previsioni da Bilancia a Pesci 28 settembre

Bilancia. in questo periodo potreste essere tentati ad accettare qualunque proposta lavorativa. Le occasioni non vanno mai perse, tuttavia, ponderate con attenzione le vostre future scelte. Dal punto di vista sentimentale, via aviere te verso un graduale miglioramento, che potrebbe regalarvi anche qualche splendida sorpresa.

Scorpione. L’Oroscopo del 28 settembre vi annuncia l’ingresso di Mercurio nel vostro segno. Questo sarà in grado di donarvi una certa meticolosità nel lavoro. oggi sarete particolarmente precisi è propensi a portare a termine ogni tipo di incarico. Cercate, però, di non essere così puntigliosi anche nella vita sentimentale.

Sagittario.i nati sotto questo segno potrebbero essere pervasi dai dubbi. non è escluso che possiate il rivalutare alcune decisioni prese e cambiare idea. i colpi di testa sono certamente il vostro forte, pertanto, non sarebbe affatto strano vedervi cambiare improvvisamente lavoro o, perché no, anche partner.

Capricorno. Siate meno distratti nel corso di questa giornata. specie per quanto riguarda il lavoro, potrebbero sorgere delle controversie che necessiteranno del vostro impegno. Il momento, però, e tutto sommato favorevole. Anche in campo sentimentale vi sentite abbastanza appagati.

Acquario. La Luna entra nel vostro segno e questo accento era ancora di più la vostra voglia di libertà e di indipendenza. nella giornata odierna darete molto peso alle amicizie. Se un vostro amico ha bisogno di voi, non potrete fare a meno che stagli accanto. Cercate solo di non trascurare il partner

Pesci. Momento di ripresa per quanto riguarda il lavoro. cercate di mantenere la calma e di non mostrarvi ostili nei confronti di coloro i quali avranno opinioni diverse dalle vostre. Ricordate che con le buone maniere si ottiene sempre, o quasi, tutto. In amore c’è una Luna molto favorevole che potrebbe regalarmi belle emozioni.