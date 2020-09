Bomba di Pamela Perricciolo e Maurizio Sorge: “Adua e Garko ci hanno preso per il cu**, lei sapeva che lui era gay” (VIDEO)

Alcune ore fa Pamela Perricciolo e Maurizio Sorge hanno realizzato una diretta su Instagram in cui hanno parlato dell’Ares Gate. i due ci sono andati giù in modo parecchio pesante, dato che hanno fatto delle confessioni inaspettate sui protagonisti di questa intricata vicenda.

Entrambi si sono scagliati principalmente contro Adua Del Vesco e Gabriel Garko. Secondo il loro punto di vista, infatti, i due avrebbero preso in giro tutti fingendo la loro relazione. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Le accuse di Maurizio Sorge e Pamela Perricciolo

Durante la diretta di Pamela Perricciolo e Maurizio Sorge, sono emersi scabrosi retroscena in merito alla relazione tra Adua e Gabriel Garko. Nello specifico, Maurizio, accusato la ragazza di sapere sin dal primo momento che il suo ex fosse omosessuale. Ad ogni modo, i due attori avrebbero continuato a mantenere il segreto, in quanto “obbligati” dalla loro agenzia di riferimento. In merito a questo argomento, però, sorge ha aggiunto interessanti dettagli.

L’agenzia dello spettacolo Ares è stata accusata di aver manipolato i suoi adepti obbligandoli a fare tutto ciò che gli veniva detto. Se questo fosse vero, però, la colpa non sarebbe solo di chi era a capo di questa agenzia. Gli attori che ne hanno preso parte, infatti, dinanzi richiesta inappropriate, si sarebbero potuti rifiutare. Né Adua né Garko, però, si sarebbero tirati indietro. Il motivo risiederebbe nel fatto che anche loro ci hanno tratto dei benefici. (Continua dopo il video)

Il segreto di Adua e Gabriel

Maurizio Sorge, infatti, ha accusato i due protagonisti di non avere nessuna qualità in campo artistico e Pamela Perricciolo si è trovata d’accordo con lui. Per tale motivo, ad entrambi, così come altri membri dell’agenzia in questione, avrebbe fatto comodo sottostare a queste ipotetiche regole del sistema. Altri attori di calibro, come ad esempio Giuliana De Sio invece, si sono immediatamente tirati indietro dinnanzi proposte indecenti.

Quest’ultima, infatti, ha raccontato che responsabili dell’agenzia l’avrebbero esortata a simulare un flirt solo per creare un po’ di gossip in procinto del lancio di una nuova fiction. La donna, però, pare si sia fermamente rifiutata mandando a quel paese l’agenzia. Secondo la versione dei due protagonisti della diretta, quindi, Adua e Gabriel non sembrano essere così sinceri come hanno provato a far credere. Infine, Maurizio e Pamela hanno dichiarato che gli autori dei programmi televisivi stanno vietando loro le ospitate, forse per paura che emergano retroscena pericolosi.