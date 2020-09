Quasi rissa al GF Vip tra Stefania Orlando e Franceska Pepe: “Non mi sfidare, porta rispetto” (VIDEO)

In queste ore, nella casa del GF Vip si è consumata quasi una rissa tra Stefania Orlando e Franceska Pepe. le due concorrenti hanno avuto uno screzio durante il pranzo, il quale stava sfociando in un litigio molto violento.

La modella, purtroppo, non è riuscita a riscuotere molto successo in casa. Quasi tutti i coinquilini, infatti, non la sopportano e questo sta dando luogo a pesanti discussioni. Andiamo a vedere che cosa ha fatto esplodere così tanto Stefania.

La quasi rissa tra Stefania e Franceska

I concorrenti della casa del GF Vip erano intenti a consumare un lauto pranzo quando, improvvisamente, due protagoniste hanno cominciato a discutere. Le dirette interessate sono Stefania Orlando e Franceska Pepe. La più alterata delle 2 è stata sicuramente la prima. L’ex conduttrice Rai ha sbottato contro la modella in quanto quest’ultima l’ha accusata di aver rubato del cibo. Franceska pare abbia detto che l’Orlando avesse preso impropriamente dei kiwi e li avesse nascosti in camera sua facendoli marcire.

Stefania, chiaramente, è andata su tutte le furie. A rendere più animato il dibattito, poi, è stata una particolare scoperta fatta dall’ex conduttrice. quest’ultima, infatti, ha trovato dei kiwi nella spazzatura, i quali sono stati gettati proprio dalla sua interlocutrice. La Pepe, dal canto suo, sì e difesa dicendo che tale frutto fosse andato a male. In verità, però, il kiwi era in perfette condizioni. (Clicca qui per il video)

Matilde ferma l’Orlando e il web difende la Pepe

Questo ha fatto scatenare una guerra tra le due coinquiline. Stefania Orlando ha cominciato ad inveire contro Franceska Pepe dandole della bugiarda. Ad un certo punto, la donna, si è alzata in piedi, quasi come volesse aggredire fisicamente la sua interlocutrice. Onde evitare il peggio, però, sono intervenuti alcuni coinquilini per cercare di sedare la situazione. Matilde Brandi, ad esempio, ha preso per braccio la sua amica ed ha provato a farla allontanare.

Franceska, in tutto ciò, è apparsa impassibile e non ha fatto altro che sbarrare gli occhi dicendo di non capire assolutamente il motivo di tale agitazione. Il popolo del web ha commentato questo episodio prendendo per lo più le difese della Pepe. In molti, al di là di quello che sia realmente accaduto, hanno reputato il comportamento di Stefania davvero troppo eccessivo. Inoltre, in molti stanno accusando tutti i coinquilini di praticare del bullismo ai danni della modella.