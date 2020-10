Avete mai visto dove vive Patrizia De Blanck? Una reggia nel cuore di Roma (FOTO)

Patrizia De Blanck protagonista del Grande Fratello Vip 5

Da un paio di settimane Patrizia De Blanck si trova all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 come concorrente. Dopo L’Isola dei Famosi fatta tantissimi anni fa insieme alla foglia Giada, ora la contessa ha voluto provare un altro reality show.

Nonostante il suo linguaggio scurrile, la 75enne è una delle protagoniste assolute di questa stagione, grazie alla sua schiettezza e alla sua ironia. Ma non tutti sanno che lei e la sua congiunta vivono in una reggia nella zona in della Capitale. Una casa che spesso si vede sui loro canali social oppure quando sono in collegamento con dei programmi televisivi a cui sono ospiti.

L’appartamento romano della Contessa

Patrizia e Giada De Blanck vivono in un appartamento molto elegante nel cuore della Capitale. Una reggia che è un miscuglio di stili, elementi d’arredo ricercati e stanze molto eleganti. La Contessa ha scelto dei colori chiari in modo da dare tanta luminosità a tutta la casa. Un po di tempo fa l’attuale gieffina ha aperto le porte della sua reggia che ha uno stile Anni Settanta, mostrando tutte le sue bellezze.

Un appartamento molto simile al ‘Jackie O’, uno dei locali più lussuosi di Roma. Nella zona giorno è possibile vedere un divano ad angolo grigio ed un tavolino. Ma le cose che saltano più all’occhio sono di certo i complementi d’arredo. Infatti sono presenti delle statue, opere d’arte, piume e tanto altro ancora. Mentre al secondo piano c’è anche una sala da ballo con luci stroboscopiche, un angolo bar e divanetti in pelle. (Continua dopo le foto)

Patrizia De Blanck e le diatribe con la figlia Giada

Nonostante l’appartamento sia abbastanza ampio, la Contessa Patrizia De Blanck in un intervista ha parlato dei momenti di difficoltà che ha vissuto durante la quarantena con la figlia. “In un momento di ira, ho cacciato di casa mia figlia che mi coinvolge nelle sue paure, facendomi andare fuori di testa”, ha dichiarato la concorrente del Grande Fratello Vip 5. Quest’ultima ha detto che la congiunta è fissata con il Covid-19.

Quindi la insegue dappertutto per disinfettare ogni angolo dell’abitazione e piange alla possibilità che possano ammalarsi. “Controlla le mie scelte e mi assale con i suoi rimproveri. Forse esagero ma in quarantena è facile perdere il controllo. E una volta, mi dispiace ammetterlo, ero davvero esasperata e così l’ho colpita con il manico della scopa”, ha asserito la gieffina.