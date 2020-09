Vittorio Sgarbi bomba su Gabriel Garko: “Eva Grimaldi mi tradì con lui…”

La confessione di Vittorio Sgarbi sulla Grimaldi e Garko

Lo scorso venerdì Gabriel Garko ha fatto coming out all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Una confessione fatte in parte perché il resto lo dirà nella puntata di Verissimo in onda sabato 3 ottobre 2020. Nella nuova puntata di Live Non è la D’Urso la padrona di casa ha detto di essere molto amica dell’attore torinese, facendo capire di essere a conoscenza del suo segreto. Il professionista piemontese è stato più volte ospite nei programmi di Carmelita e quest’ultima in tutte le occasioni quando si parlava di vita sentimentale parlava al femminile piuttosto che maschile.

Il motivo? Per rispetto nei confronti di Dario, il vero nome dell’ex modello. A quel punto a Live è intervenuto Vittorio Sgarbi svelando che l’allora fidanzata Eva Grimaldi lo ha tradito con lui. “Una volta andammo da Costanzo, fece vedere un calendario fatto più per gli uomini, per gli omosessuali. Lui reagì irritato. Lui cercò di far capire che mi stavo sbagliando”, ha dichiarato il critico d’arte.

La commozione di Giovanni Ciacci per il coming out di Garko

Nel talk di Live Non è la D’Urso dedicato al GF Vip 5 e soprattutto al coming out di Gabriel Garko era presente anche Giovanni Ciacci. L’attuale opinionista di Ogni Mattina e dei programmi di Carmelita ha detto di essersi commosso al racconto di Dario all’interno della casa di Cinecittà. Una confessione, stando alle parole di Selvaggia Lucarelli, a Mediaset sarebbe costato ben 30 mila euro.

Mentre altrettanti li prenderà a Verissimo di Silvia Toffanin. Ma tornando a Ciacci, quest’ultimo ha rivelato a Lady Cologno anche: “Ha fatto una dichiarazione importante, soprattutto quando parlava di quel bambino che teneva per mano”.

Le dichiarazioni di Andrea Ripa di Meana ed Eleonoire Casalegno

A Live Non è la D’Urso si è parlato molto dell’outing di Gabriel Garko al GF Vip 5. Anche Andrea Ripa di Meana ha dichiarato che l’attore torinese deve parte della sua popolarità a Marina Ripa Di Meana: “Quando è stato eletto Mr Italia si è imposta e ha scelto lui”.

Nel salotto domenicale di Barbara D’Urso era presente pure Eleonoire Casalegno, ex di Vittorio Sgarbi che si è detta contraria al coming out in generale. La donna, parlando di quello che è accaduto venerdì sera su Canale 5, ha detto: “Non sono d’accordo con il coming out. Se uno lo vuole dire bene, altrimenti niente”.