Antonella Mosetti accusata di scappare dal salone di Federico Fashion Style: “Mi devi 600 euro” (VIDEO)

Nell’ultimo blocco della puntata di ieri sera di Live non è la D’Urso c’è stato uno scontro tra Federico Fashion Style e alcune persone popolari, tra cui Antonella Mosetti. Specie con quest’ultima è nato un grosso diverbio a causa di un presunto trattamento non pagato dalla showgirl.

L’hair-stylist è stato accusato di propinare alle sue clienti degli scontrini davvero troppo salati. Inoltre, il protagonista ha ricevuto anche una multa salatissima per poca trasparenza in merito ai prezzi. In molte si sono scagliate contro di lui raccontando la loro versione dei fatti. Vediamo tutti i dettagli.

Le accuse di Antonella Mosetti

Federico Fashion Style e Antonella Mosetti si sono resi protagonisti di un diverbio molto acceso nel salotto di Barbara D’Urso. La showgirl ha sbottato contro il parrucchiere accusandolo di essere una persona poco umile e ingrata. La donna ha ammesso che è stata lei ad introdurre per la prima volta Federico nel mondo dello spettacolo. A seguito di tale gesto, però, il parrucchiere non si sarebbe mai mostrato riconoscente nei confronti della protagonista.

Ad ogni modo, come se non bastasse, la showgirl ha dichiarato che l’hair-stylist si sarebbe “sdebitato” facendole un trattamento ai capelli salatissimo. In merito a questo punto, poi, è intervenuto Federico il quale ha precisato che la Mosetti non avesse mai adempiuto al pagamento. Il protagonista ha raccontato che, nel momento in cui ha provato a strisciare la carta della donna, la transazione non è stata possibile, forse a causa di assenza di denaro sufficiente. (Clicca qui per il video)

La replica di Federico Fashion Style

Considerando che tra i due c’era una certa amicizia, però, Federico Fashion Style ha detto ad Antonella Mosetti che avrebbe potuto pagare anche in seguito. Secondo il parrucchiere, però, tale pagamento, di 600 euro, non si sarebbe mai più verificato. Antonella lo ha bloccato da tutti i social per non avere più nulla a che fare con lui. La donna, però, ha smentito le affermazioni del suo interlocutore ed ha detto che, nonostante reputasse assurda la cifra, l’avesse comunque pagata.

I due, quindi, hanno raccontato due versioni completamente diverse della stessa storia. Tuttavia, Federico è stato il bersaglio anche di altre protagoniste, le quali lo hanno accusato di avere dei prezzi troppo eccessivi. In virtù di questo, però, è intervenuta anche la D’Urso la quale ha detto che le donne sono pur sempre libere di evitare di andare da lui se lo reputano troppo caro.