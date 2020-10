Barbara D’Urso con le lacrime agli occhi: “Parlo ancora con mia mamma…”

Barbara D’Urso commossa a Live Non è la D’Urso

Nella puntata di Live Non è la D’Urso la padrona di casa Barbara D’Urso ha realizzato una particolare intervista con la giovanissima Alessia Logli, figlia di Roberta Ragusa.

Dopo la scomparsa della madre, nonostante la Procura abbia accertato che sia stato Antonio Logli a far sparire la moglie, la 19enne si è sempre appoggiata al padre. Nel programma domenica di Canale 5 ha detto: “Mi ha aiutato tanto a crescere, ma oltre a lui anche i miei nonni e amici mi hanno sostenuto e consolato”.

La professionista napoletana ha provato a capire cosa prova oggi la ragazza a distanza di anni dalla possibile morte del genitore. Lady Cologno le ha fatto la seguente domanda: “Tu quando parli con lei, come le parli, come se fosse qua o come se fosse una stella?” Dopo la risposta della diretta interessata, Carmelita si è commossa dicendo: “Sono passati tanti anni, io ancor parlo con mia mamma”.

Alessia Logli parla della madre Roberta Ragusa

A tu per tu con Alessia Logli che vuole diventare una modella, Barbara D’Urso si è visibilmente commossa perché ha ricordato sua madre. Infatti, come la figlia di Roberta Ragusa anche la professionista partenopea è rimasta senza madre in tenera età, ovvero ad undici anni.

Ospite a Live Non è la D’Urso la 19enne ha dichiarato che sesso parla col genitore come se fosse una persona viva e ancora qui tra noi: “Spero stia bene o almeno spero. Cerco di fare quello che lei vorrebbe”. Ma le dichiarazioni della giovane non sono piaciute per niente a gran parte del popolo del web, infatti sui social si leggono numerose critiche nei suoi confronti.

Alessia Logli felice del matrimonio del padre con Sara Calzolaio

Gli internauti si sono arrabbiati molti con Alessia Logli soprattutto quando si è parlato delle nozze del padre con colei che per anni è stata la sua amante. Intervistata a Live Non è la D’Urso, la 19enne parlando con la padrona di casa ha rivelato di essere felice oggi per il padre Antonio Logli e per le future nozze con Sara Calzolaio. Nel programma domenicale di Canale 5 la giovane ha dichiarato: “Sono felice perché se il mio babbo è felice, io lo sono per lui”.