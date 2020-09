Chiude in anticipo la nuova serie tv di Can Yaman: pubblico in rivolta sul web (FOTO)

La seconda stagione di Bay Yanlis non si farà

Nonostante la settimana scorsa Fox Turchia aveva annunciato il seguito di Bay Yanlis, la seconda stagione della soap opera non si farà. Lo sceneggiato che ha protagonista Can Yaman e Ozge Gurel chiuderà anticipatamente. Ma per quale ragione? Stando ad alcune indiscrezioni il motivo è dovuto agli ascolti considerati molto bassi. Infatti, nella tredicesima puntata trasmessa qualche giorno f i dati Auditel non sono stati così entusiasmanti.

Ovviamente la decisione della sospensione del sequel non è per niente piaciuto ai sostenitori dei due attori che si sono lamentati sul web e sui vari social network. Ad esempio, l’hashtag ‘#SaveBayYanlis’ è diventato di tendenza su Twitter nell’arco di pochissime ore. Un appello che di certo farà riflettere molto i produttori della soap opera. Nel frattempo, l’ultimo appuntamento, ovvero il 14esimo episodio verrà trasmesso venerdì 2 ottobre 2020 sull’emittente Fox Turchia.

La serie tv con Can Yaman e Ozge Gurel chiude per bassi ascolti

Ebbene sì, quanto pare non verrà realizzata la seconda stagione di Bay Yanlis, che in italiano vuol dire ‘L’uomo sbagliato’. Una serie tv con Can Yaman e Ozge Gurel che potrebbe essere acquisita da Mediaset e trasmessa la prossima estate su Canale 5 al posto di Uomini e Donne. In attesa di conferme a tal proposito, tra le prime persone a salutare i telespettatori della serie tv è stato il regista Deniz Yorulmazer.

Attraverso delle Stories su Instagram ha scritto: “Grazie per averci sostenuto in questo lavoro dall’inizio”. Anche il protagonista dello sceneggiato, il bel 30enne ha voluto dire la sua. L’attore di DayDreamer – Le Ali del Sogno ha lasciato sul suo account IG il seguente commento: “In effetti, abbiamo aperto dei fiori molto belli, ma è stata sepolta la terra sbagliata“.

I dati d’ascolto di Bay Yanlis

Come accennato prima, la chiusura anticipata di Bay Yanlis è dovuta al calo di ascolti. Infatti, dopo l’impennata iniziale dei primi episodi, col passare delle settimane c’è stato un calo costante fino a raggiungere un livello davvero scarso. Ad esempio, il penultimo appuntamento, de ‘L’uomo sbagliato’ ha raggiunto un 3.29.

Numerosi utente web, però, hanno fatto notare che altre serie televisive hanno ottenuto degli ascolti molto più bassi dello sceneggiato con Can Yaman e Ozge Gurel, tuttavia la produzione non ha bloccato la messa in onda. Per quale motivo? Arriveranno delle risposte esaustive a tale quesito?