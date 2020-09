GF Vip, Franceska Pepe ubriaca ci prova con Tommaso Zorzi: “Mi sta mettendo la lingua in bocca…” (VIDEO(

Ieri sera, i concorrenti della casa del GF Vip, si sono cimentati in una serata di baldoria dove Franceska Pepe è apparsa alquanto ubriaca. Tutti i protagonisti si sono cimentati in balli sfrenati e momenti di puro divertimento.

Ad un certo punto, però, la modella ha cominciato ad avvicinarsi in modo sinuoso a Tommaso Zorzi. I due hanno ballato molto vicini e, ad un certo punto, la situazione ha preso una piega parecchio bollente. Vediamo cosa è successo.

Franceska Pepe si ubriaca

Nel corso della serata appena trascorsa al GF Vip, Franceska Pepe ha dato luogo ad un vero e proprio show in quanto visibilmente ubriaca. La ragazza ha preferito addirittura evitare di cenare per fare in modo che il vino facesse più effetto. Questa decisione è stata molto discussa specie da parte di Stefania Orlando, la quale sembra non tollerare più la presenza della modella in casa. Ad ogni modo, durante la festa, Franceska si è avvicinata in modo seducente all’influencer. In un primo momento i due hanno ballato senza intoppi, ma ad un certo punto è accaduto l’impensabile.

La Pepe, infatti, ha cominciato a strusciarsi addosso al suo coinquilino. Tommaso, dal canto suo, è stato al gioco, almeno fino a quando non si è reso conto di quanto stesse accadendo. Franceska, infatti, ha cominciato a dargli dei baci sul collo fino ad arrivare quasi alle labbra. Zorzi, a quel punto, ha chiesto l’intervento dei suoi coinquilini per frenare la modella un po’ troppo su di giri. (Continua dopo il video)

Momenti di caos al GF Vip

In quel momento, allora, è intervenuto il figlio di Alba Parietti, il quale ha tirato a sé Tommaso allontanandolo da Franceska Pepe palesemente ubriaca. L’influencer, allora, ha cominciato a dire che la sua coinquilina ci stesse provando con lui. Nel dettaglio, pare che la ragazza abbia addirittura tentato di dare luogo ad un bacio appassionato. Come se non bastasse, però, la situazione è degenerata in seguito.

Ad un certo punto della serata i due coinquilini si sono appoggiati sul divano. La ragazza, allora, si è seduta in braccio azzurro zii lasciando sia lui sia tutti gli altri coinquilini senza parole. I video in questione hanno fatto il giro del web. Molti utenti stanno cominciando ad apprezzare il comportamento di Francesca reputando la una ventata di allegria in casa.