Il Paradiso delle signore anticipazioni 30 settembre: Federico prende una drastica decisione

Mercoledì 30 settembre andrà in onda la puntata numero 153 del Paradiso delle signore. In tale episodio assisteremo ad un duro confronto tra Federico e i suoi genitori. Il ragazzo apprenderà parte dei segreti che nascondono Silvia e Luciano in merito al loro matrimonio.

Marcello e Salvatore, invece, decideranno di dedicarsi completamente alla caffetteria lasciandola aperta anche di sera. Marta e Vittorio saranno sempre più impegnati con l’adozione della piccola Anna.

Anticipazioni 30 settembre: caos a casa Cattaneo

Nel corso della puntata del 30 settembre del Paradiso delle signore vedremo che Federico scoprirà che anche sua madre Silvia ha tradito Luciano in passato. Questa consapevolezza farà crollare un muro di certezze per il giovane Cattaneo. A tal proposito, il ragazzo deciderà di avere un confronto diretto con entrambi i suoi genitori in modo da disquisire su questa tematica così seria. Clelia, invece, prenderà emotivamente male tutta questa situazione. La donna, infatti, avrà un crollo psicologico in quanto si sente incolpa per i disagi vissuti dalla famiglia Cattaneo.

Su di un altro versante, vedremo che Marta e Vittorio saranno sempre più decisi ad adottare la piccola Anna. La coppia, però, vuole essere sicura che non ci sia nessun impedimento sul loro cammino. A tal proposito andranno nuovamente da Daniela, la madre della bambina. La donna in questione continuerà a ribadire di non avere nessun interesse a crescere la bambina.

La decisione di Marcello e Salvatore al Paradiso delle signore

Al Paradiso delle signore, intanto, nell’episodio del 30 settembre, si continuerà a lavorare per il lancio della nuova linea per bambini. Tutti sembrano essere particolarmente entusiasti di questa nuova idea. Marcello e Salvatore, invece, faranno il possibile per risollevare le sorti della caffetteria. A tal proposito decideranno di lasciarla aperta anche di sera punto naturalmente i due non saranno soli in questa nuova iniziativa.

A casa Cattaneo si consumerà finalmente il confronto tra Silvia Luciano e Federico. Quest’ultimo rimarrà molto deluso da ciò che ha prenderà dei suoi genitori. Il fatto che entrambi si siano resi protagonisti di un tradimento durante il matrimonio, farà crollare tutte le certezze che Federico aveva sull’amore. A tal proposito, dirà di aver preso una decisione molto importante che riguarda proprio questo argomento. È probabile che il giovane deciderà di fare un passo indietro con Roberta? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo.