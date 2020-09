Manuela Arcuri furiosa con chi accusa Alberto Tarallo: ‘Hanno inventato tutto, sono degli irriconoscenti’

Una delle attrici di punta della Ares Film ha rotto il silenzio difendendo a spada tratta il produttore e il suo grande amico. Ecco che cosa ha detto Manuela Arcuri

AresGate: Dagospia continua ad indagare

Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, concorrenti del Grande Fratello Vip, hanno ormai creato un vero e proprio polverone. Da semplici ex fidanzati che avevano ancora del rancore tra loro, hanno fatto rivelazioni pesantissime alludendo ad una setta. Dopo aver sentito di suicidi, incidenti, privazioni, minacce, Dagospia è intervenuto.

La testata giornalistica di Roberto D’Agostino ha individuato la persona cattiva descritta dai due attori in Alberto Tarallo, capo produttore e sceneggiatore della Ares Film (da qui il nome AresGate). Tuttavia, a Mediaset è arrivata una diffida e l’argomento non può più essere affrontato, ma Roberto D’Agostino è andato avanti nella sua ricerca. Infatti, ha interpellato una delle maggiori esponenti della casa di produzione: Manuela Arcuri.

Manuela Arcuri difende Alberto Tarallo

Alcuni attori che hanno lavorato per Alberto Tarallo hanno deciso di non parlare. Eva Grimaldi, ad esempio, si è nascosta dietro ad un “no comment”, mentre Nancy Brilli e Giuliana De Sio hanno parlato di finti flirt e cose strane, ma niente di più. Gabriel Garko ha promesso di dire la verità quando potrà, mentre Lorenzo Crespi è stato più diretto.

Manuela Arcuri ha deciso, però, di rompere il silenzio e difendere a spada tratta il produttore, e suo grande amico. A Dagospia ha rilasciato una lunga intervista in cui si dice davvero sconvolta dalle dichiarazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Secondo lei non hanno riconoscenza per chi li ha resi famosi, nè rispetto. Adesso che il lavoro con lui è finito tutti quelli che stanno parlando così stanno cercando solamente visibilità.

Lei ha lavorato per 15 anni in un ambiente bellissimo, Tarallo pagava a sue spese la formazione degli attori e faceva il possibile per aiutare tutti. Inoltre, a Teodosio Losito lo legava un grande amore. Manuela non ha mai sentito parlare di finti flirt, è sempre stata libera di fare quello che voleva, non ha mai subìto niente di quello che è stato raccontato e trova il tutto una follia.

L’attrice ha anche sentito telefonicamente Alberto Tarallo e insieme hanno convenuto che questa è la fiction più assurda che lui abbia potuto girare, facendo un sorriso nonostante tutto. Voi che cosa ne pensate di queste dichiarazioni?